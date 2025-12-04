[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 스포츠과학전공은 지난달 25일, 헬스보이짐 최근영 이사를 초청해 ‘AI 시대의 스포츠산업 디지털전환이 만드는 새로운 성장전략’을 주제로 특별 강연을 개최했다.

이번 특강은 AI 기술의 확산으로 산업 전반의 직업 구조가 빠르게 변화하는 상황 속에서, 스포츠 과학 분야가 어떤 기회를 맞이하고 있는지 통찰을 제공했다.

최근영 이사는 이날 강연에서 ▲AI 기반 피트니스·스포츠 서비스의 확장 ▲스포츠 산업의 새로운 비즈니스 기회 ▲스포츠 과학 전공자의 경쟁력 강화에 대한 현장 실무자의 비전을 바탕으로 학생들에게 특강을 진행했다.

최 이사는 “AI가 많은 직업을 대체하는 시대지만, 스포츠 분야는 사람의 신체와 감정을 기반으로 하는 ‘대체 불가능한 영역’이기에 오히려 중요한 기회가 열리고 있다”고 강조했다.

이어 “정확한 데이터 분석과 인간 중심 지도 능력을 겸비한 스포츠과학 전공자가 미래 산업의 핵심 역할을 맡게 될 것”이라고 조언했다.

이날 행사에서는 동국대 WISE캠퍼스 스포츠건강과학전공과 헬스보이짐 간의 MOU 체결식도 함께 진행됐다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲스포츠과학전공 학생 대상 현장 실습 및 인턴십 프로그램 제공 ▲AI 기반 헬스케어 및 스포츠 데이터 교육 협력 ▲공동 연구 및 지역사회 스포츠 프로그램 운영을 앞으로 추진하기로 했다.

동국대 WISE캠퍼스 스포츠과학전공 김석규 책임교수는 “스포츠과학전공은 이번 MOU를 통해 학생들이 AI와 디지털 전환 시대에 필요한 실무 능력을 강화하고 졸업 후 다양한 진로 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 강조했다.

동국대 WISE캠퍼스 스포츠과학전공은 앞으로도 산업 전문가와의 협력을 확대해, 변화하는 스포츠산업 트렌드에 맞춘 혁신적 교육 프로그램을 지속적으로 선보일 계획이다.