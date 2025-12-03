항만 자동화·AI 도입 등 미래 항만 구축 현안 논의

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 오는 8일과 9일 양일간 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘제2회 스마트항만 기술혁신포럼’을 개최한다고 3일 밝혔다.

지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 포럼은 항만 자동화와 AI 도입 등 급변하는 항만 인프라 개발 환경 속에서 업계가 직면한 다양한 현안을 논의하기 위해 BPA 주도로 마련됐다.

이번 포럼은 ‘미래형 항만 구축을 위한 3D 전략 모색 : 디지털화, 탈탄소화, 시설 안전(3D Strategy for the Future Port:Digitalization, Decarbonization, Durability) ’라는 주제로 국내 항만 및 물류 전문가, 연구기관, 산업계 관계자 등이 참석한다. 주요 내용은 ▷기조강연(디지털 AI 시대, 미래형 항만 구축을 위한 3D 전략) ▷분야별 발표 ▷종합 토론 ▷우수 기술인 포상 등으로 구성된다

분야별 세부 발표는 ▷터미널 안전 운영을 위한 AI 기술 도입 전략(임창원 중앙대 교수) ▷타 산업 AI 도입 사례와 항만 AI 적용 방안(김희찬 오픈에스지 상무) ▷항만 무인이송장비의 발전 방향(강태호 현대로템 팀장) ▷해운·항만 운영시스템의 미래 전략(조준희 싸이버로지텍 팀장) ▷친환경·스마트 항만 건설기술(나현주 현대건설 부장) 등으로 항만 AI와 무인이송장비, 안전 등 주요 기술 현안에 대한 전문가 발표와 종합 토론이 이어질 예정이다.

BPA 송상근 사장은 “이번 포럼은 AI 등 항만 산업계가 당면한 전환기에 심도 있게 논의함으로써 국내 항만의 기술 기반을 강화하고 나아갈 방향에 대한 시사점을 도출하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

제2회 스마트항만 기술혁신포럼은 유관기관 등 산업 관계자 대상 사전등록을 통해 참여할 수 있으며 행사 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.