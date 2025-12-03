-ADEX 공개 후 업그레이드된 전장 시각화 기술과 생성형 AI 포토부스 ‘SNAPAI’ 무료 체험존 운영

국내 최대 SW·AI 산업 전시회 ‘소프트웨이브 2025’에서 한국 피지컬 AI 협회 부스와 함께 참여하는 비브스튜디오스(VIVE Studios)가 ‘XR 기반 가시화체계’를 선보인다. 이 기술은 ADEX 2025에서 공개된 이후, 피지컬 AI 기반 지휘·통제 기술로 주목받고 있으며, 이번 전시에서는 더욱 확장된 형태로 소개된다.

‘XR 기반 가시화체계’는 실제 전장 정보를 디지털 트윈 기반의 몰입형 3D 환경으로 재현해 지휘관에게 실시간으로 제공하는 차세대 전시작전상황체계(COP)다. 기존의 2D 상황판 한계를 넘어 지형·세력·무기체계·항공 플랫폼 등을 입체적으로 시각화하여 신속하고 정확한 작전 판단을 지원한다.

비브스튜디오스는 XR·버추얼 프로덕션 분야에서 축적한 실시간 렌더링 및 시각효과 기술력을 기반으로, 언리얼 엔진(UE)을 활용한 전장 가시화 엔진을 한국항공우주산업(KAI)과 공동 개발 중이다. 이번 소프트웨이브 2025에서는 ADEX 전시 성과를 기반으로, 해당 기술을 피지컬 AI 생태계 관점에서 재해석한 전장 플랫폼의 미래를 제시할 예정이다.

특히 이번 전시에서는 물리 AI 기술과 생성형 AI 기술이 공존하는 비브스튜디오스만의 독창적 전시 구성이 마련된다.

한국 피지컬 AI 협회 부스 바로 옆에는 비브스튜디오스의 생성형 AI 포토부스 ‘SNAPAI’ 무료 체험존이 운영된다. 관람객들은 AI 기반 캐리커처·플레이툰·AI프로필 생성을 즉석에서 경험할 수 있으며, 비브스튜디오스가 상용화한 클라우드 기반 생성형 AI 기술의 품질과 처리속도를 직접 확인할 수 있다.

비브스튜디오스 관계자는 “전시는 단순한 기술 나열이 아니라, ‘피지컬 AI 기반 전장 시각화’와 ‘생성형 AI 경험’을 통해 비브스튜디오스의 기술 스펙트럼을 한눈에 보여주는 공간으로 구성했다”며 “이번 행사는 디지털 전장 기술과 AI 콘텐츠 기술을 동시에 선도하는 비브스튜디오스의 방향성을 확인할 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

올해 소프트웨이브 2025의 한국 피지컬 AI 협회 부스는 물리 시뮬레이션·AI·XR·생성형 AI 기술이 집결된 핵심 전시 구역으로 운영되며, 비브스튜디오스는 차세대 전장 가시화 기술과 대중 친화 AI 서비스까지 아우르는 폭넓은 기술 역량을 선보일 예정이다.