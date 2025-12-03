[헤럴드경제=함영훈 기자] 유럽 부럽잖은 서울 크리스마스마켓 ‘2025 광화문 마켓’이 오는 12~31일 광화문광장 일대에서 펼쳐진다.

3일 서울관광재단에 따르면, 올해로 4회째를 맞는 광화문 마켓은 서울의 대표 겨울 관광 콘텐츠로 자리잡고 있으며, 소상공인 판로 지원과 야간 관광 활성화를 목표로 운영되고 있다. 매년 방문객 수와 참여 상인 만족도가 상승하며 시민과 관광객 모두가 즐기는 대표 크리스마스 행사로 성장하고 있다.

지난 연말 24일간 개최된 광화문 마켓에는 164만 명의 방문객이 다녀갔으며, 50여 개 부스에 141개 소상공인 업체가 참가해 약 7억 원의 매출을 기록하는 등 시민들과 관광객들에게 큰 호평을 받은 바 있다.

2025 광화문 마켓은 유럽형 크리스마스 마을을 모티브로, 광화문광장을 ‘겨울동화 속 산타마을’ 콘셉트로 재구성한다. 단순히 판매 중심의 마켓을 넘어 포토존, 체험 프로그램, 브랜드 협업공간 등을 강화해 머물고 즐기는 형태의 도심형 크리스마스 축제 공간으로 기획되었다.

광화문광장은 ▷산타마을 입구, ▷산타마을 놀이광장, ▷산타마을 마켓 빌리지 총 3개 테마 공간으로 구성되어 방문객을 맞이한다.

이번 행사의 랜드마크는 15m 높이의 대형 크리스마스트리로, 올해 처음으로 선보이는 루돌프 회전목마가 함께 설치되어 가족·친구·연인 단위 관람객이 모두 즐길 수 있는 크리스마스 분위기를 더한다.

공간 곳곳에는 호두까기 인형의 집, 진저브레드 쿠키의 집, 곰돌이 사진관(네컷사진 포토부스) 등 10여 개의 테마 포토존이 배치되어, 광장 전체가 작은 크리스마스 마을처럼 연출된다.

크리스마스 주간(12.21~25)에는 산타클로스와의 기념 촬영, 크리스마스 요정과 회전목마 역무원의 선물 이벤트 등도 열린다.