산업통상부 장관상 ‘올해의 산업기술혁신상’ 수상 저온 환경 주행 연비 15% 개선 “미래 모빌리티 경쟁력 입증”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한온시스템이 ‘하이브리드차(HEV) 통합 열관리 제어 기술’로 ‘산업기술 R&D 기대성과 10선’에 선정되며, 산업통상부 장관상인 ‘올해의 산업기술혁신상’을 수상했다고 3일 밝혔다.

한온시스템은 선정된 10개 기업과 함께 오는 5일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘2025 코리아 테크 페스티벌’에 참가한다. 행사 첫날인 이날 오전 진행된 시상식에서 APIC(Asia Pacific Innovation Center) 센터장 강성호 전무가 대표로 상을 수상했다.

한온시스템의 HEV 통합 열관리 제어 기술은 엔진, 모터, 히트펌프, 실내 등 차량 내 다양한 열원을 효율적으로 관리해 겨울철 저온 환경에서 연비 저하 문제를 효과적으로 해결한다. 차량 내 열원 최적화를 통해 불필요한 에너지 손실을 최소화하고, 실내 온도 상승 속도를 높여 탑승자의 쾌적성을 극대화한다.

이 기술은 겨울철 저온 환경 주행 시 연비를 약 15% 개선해 난방 소모 에너지를 줄이는 동시에 실내에 빠르고 안정적인 난방을 제공해 친환경 차량의 실질적인 성능 향상에 기여한다. 또한, HEV뿐만 아니라 플러그인 하이브리드(PHEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 다양한 전동화 차량에도 확장 적용이 가능하다.

특히, 열관리 제어 기술의 핵심인 히트펌프 시스템은 한온시스템이 업계 최초 수준으로 개발한 기술로, 영하 20도의 극한 환경에서도 안정적인 난방 성능을 구현해 하이브리드 및 전동화 차량 경쟁력을 크게 높였다는 평가를 받고 있다.

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 “통합 열관리 기술은 미래 모빌리티 산업의 핵심 경쟁력”이라며 “앞으로도 지속적인 연구개발 혁신을 통해 글로벌 친환경차 시장에서 기술 우위를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 산업통상부가 주최하는 ‘코리아 테크 페스티벌’은 산업기술 R&D 종합대전과 대한민국 기술 사업화 대전을 통합한 행사로 12월 3일부터 5일까지 코엑스에서 개최된다.