[헤럴드경제=민성기 기자] 직원 혹사 논란에 대해 사과한 여행 크리에이터 원지의 유튜브 채널 구독자가 결국 100만명 아래로 떨어졌다. ‘

3일 오전 기준, 유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 구독자는 99만9,000명으로 집계됐다. 약 102만 명을 유지하던 채널은 지난달 20일 공개된 ‘6평 사무실’ 영상 논란 이후 약 3만 명이 이탈한 것으로 파악된다.

지난달 20일 ‘원지의 하루’ 채널에는 “6평 사무실 구함”이라는 제목의 영상이 공개됐다. 여기에는 지하 2층에 있는 창문 없는 6평 규모의 사무실에서 3명의 직원이 근무하는 모습이 담겨 논란이 일었다.

누리꾼들은 “100만 유튜버 사무실인데 이렇게 열악하냐”, “창문도 없는 지하 2층에 사무실을 냈나”, “6평에 3명이 근무하는 게 맞나”, “100만 유튜버면 돈도 많이 벌텐데 다른 유튜버들보다 너무 열악하다” 등 비판의 목소리를 냈다.

논란이 확산되자 결국 원지는 해당 영상을 비공개 처리했다. 이후 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족했다”고 사과하며 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계되어 있다고 들었다. 때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단하여, 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 되었다”고 해명했다.

이어 “직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다”고 반성했다.

또 “이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다”고 이전을 약속했다.

원지의 사과와 해명에도 실망한 구독자들의 이탈은 계속되었고, 결국 논란 발생 2주 만에 구독자 100만 명 선이 무너졌다.

원지는 주로 여행 콘텐츠를 선보이고 있는 유튜버로 ENA 예능 프로그램 ‘지구마불 세계여행’ 시리즈를 통해 큰 사랑을 받았다.