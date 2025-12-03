[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 미래라이프융합대학 메디푸드HMR산업학과 메디푸드음료연구회는 지난달 30일 지역 돌봄기관을 방문해 짜장면 나눔 봉사를 진행하며 전공 역량을 활용한 지역 상생 활동을 펼쳤다.

이날 학생들은 경산여래의집에서 직접 식재료를 손질하고 조리해 짜장면 200인분과 닭죽, 만두 등을 준비했다. 완성된 음식은 경산여래의집을 비롯해 안락원, 연화원 등 세 기관에 전달됐다.

메디푸드HMR산업학과 성인학습자들은 평소에도 정기적인 봉사활동을 이어오고 있다. 이희수 학과장은 “성인학습자의 나눔은 지식을 넘어 삶의 태도를 보여주는 교육”이라며 “지역과 함께 성장하는 배움을 계속 확산하겠다”고 말했다.

한편 메디푸드HMR산업학과는 식품·음료·HMR·외식창업 분야 인재 양성을 위해 실무 중심의 교육과정을 운영 중이다. 메뉴 및 제품 개발, 음료·주류 실습 등을 통해 다양한 자격증 취득을 지원하며 현장형 글로컬 인재 양성에 힘쓰고 있다.