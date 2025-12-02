[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 최근 200호 성혼 커플이 탄생하는 성과를 거뒀다고 2일 밝혔다.

이날 통계청 ‘2024년 출생 통계’에 따르면 대구의 연간 출생아 수는 2018년 이후 7년 만에 1만명을 회복했다.

특히 출생아 증가율 전국 2위, 대구 내 구·군별 출생아 수 1위는 달서구(2016명)로 나타났다.

합계출산율도 2015년 이후 9년 만에 반등했으며 2025년 2월 혼인건수는 전년 동월 대비 14.3% 증가(19,370건)하며 2017년 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

이는 달서구가 인구위기를 선제적으로 대응하며 추진해온 결혼장려 정책의 결실이라는 평가다.

이번 200호 성혼커플 또 달서구 결혼·출산 업무 협약기관의 자발적 참여로 성사된 것으로, 정책이 실질적인 성과로 이어지고 있음을 보여주는 사례다.

경사스런 성혼의 연장선에서 12월 첫째날 달서구는 결혼에서 출산까지 달서의 저출산정책의 여정을 담은 2025 달서 결혼·출산정책 성과전을 개최했다.

결혼출산 정책이 성공적으로 시행될 수 있도록 선제적 공동 대응과 잘 만나보세, 뉴(New) 새마을운동 범국민 확산 및 ‘출산 BooM 달서’프로젝트 활성화 및 홍보방안을 논의하는 공감의 장을 마련했다.

현재 달서구는 184개 기관·단체와 42차례 업무협약을 체결하고 찾아가는 결혼장려 홍보를 통해 지역사회 전반에 결혼·가족 가치를 확산하고 있다.

달서구의 결혼장려 사업은 결혼인식개선, 미혼남녀 만남기회 제공, 결혼장려 인프라구축, 민·관협력 네트워크 구축으로 청년응원 메시지와 결혼을 통한 가족의 소중한 가치를 확산시켜 미래의 희망을 구현하기 위해 체계적으로 초저출생 인구위기에 적극 대응하고 있다.

나아가 지난해 7월에는 저출산 대응 전담 조직인 출산장려팀을 신설하고 출산정책을 기획·브랜딩하며 대구 최초 출산정책 브랜드인 ‘출산BooM 달서’를 통해 대구 유일의 12개 분야 저출산 전문가 자문단 구성, 대구·경북 최초 AI 기반 출생축하 서비스 개발, MZ세대 맞춤형 정보 플랫폼 구축 등 기존 행정 틀을 벗어난 전략적 기획과 콘텐츠 중심의 혁신 정책을 추진하며 호평을 받고 있다.

그 결과 달서구 출생아 수도 지난해 10월부터 올해 6월까지 전년 동월 대비 9개월 연속 증가하며 평균 증가율이 달서구 16.9%로 전국(9.6%)과 대구시(15.5%)를 훨씬 상회 하는 성과를 거뒀다.

이태훈 대구 달서구청장은 “행복한 두 사람의 앞날을 축복하며 실질적이고 혁신적인 결혼·출산 정책을 지속적으로 추진해 대한민국 결혼 1번지 달서구에서 시작된 ‘잘 만나보세, 뉴(New) 새마을 운동’을 통해 결혼과 가족의 소중한 가치를 더욱 확산해 나가겠다 ”고 말했다.