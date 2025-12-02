3제 복합제 ‘리바로하이 정’ 국내 최초 출시 피타바스타틴·발사르탄·암로디핀 성분 결합

JW중외제약이 이상지질혈증과 고혈압을 동시에 관리하는 3제 복합제를 국내 처음 출시했다.

신제품 ‘리바로하이 정’(사진)은 피타바스타틴, 암로디핀, 발사르탄 성분이 복합됐다. 이상지질혈증 치료제인 피타바스타틴, 고혈압 치료제 암로디핀, 발사르탄이 한 제형으로 합쳐졌다. 이를 통해 고혈압과 이상지질혈증을 동반한 환자의 혈압과 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C)을 동시에 조절할 수 있도록 한다고 회사 측은 설명했다.

약은 총 6개 용량으로 구성됐다. 환자의 혈압, 지질 상태와 동반질환에 따라 맞춤치료가 가능하다. 핵심 성분인 피타바스타틴은 다수의 국내외 연구에서 신규 당뇨병(NODM) 발생위험이 스타틴 계열 중 낮은 것으로 보고되며 혈당 안전성을 인정받은 성분이다. 일부 연구에서는 피타바스타틴 투여군에서 대조군 대비 당뇨병 발생 위험이 유의하게 감소한 결과도 확인됐다.

리바로하이는 임상에서 투여군은 대조군(피타바스타틴+발사르탄, 발사르탄+암로디핀) 대비 LDL-C와 수축기·이완기 혈압을 유의하게 감소됐다. 투여 8주차에 LDL-C는 대조군 대비 38.3% 감소했다. 수축기 혈압(SBP)은 22.1mmHg, 이완기 혈압(DBP)은 9.8mmHg 낮아지는 효과를 보였다.

JW중외제약은 “혈당 상승위험이 높거나 당뇨병, 대사증후군을 동반한 고혈압 환자에게는 혈당에 미치는 영향이 적은 약제 선택이 중요하다”며 “당뇨병 및 당뇨병 전단계 환자의 심혈관 위험을 낮출 수 있도록 심혈관·대사질환 분야 차별화된 치료옵션을 제공하겠다”고 했다.