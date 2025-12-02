순천 중심 남해안권 그린바이오산업 육성 도약 기반 마련

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 정부가 미래 신성장 동력으로 육성 중인 그린바이오혁신 생태계 조성을 위한 ‘그린바이오산업 육성지구’에 순천시가 선정됐다.

순천시에 따르면 그린바이오산업 육성지구는 관련 법률에 근거해 그린바이오 제품개발·소재화 설비 구축, 원료 계약재배 지원, 대규모 인프라 사업 등 다양한 정책 인센티브 등을 통합적으로 뒷받침하는 제도다.

시에서는 ‘그린바이오산업 전진기지’ 구축사업을 옛 승주군청 일원에 지정하고 육성지구 대상지로 신청했다.

농림축산식품부(농식품부)는 지역자원 기반, 산업성, 추진 역량, 실현 가능성과 파급효과 등을 종합 검토해 두 차례의 평가를 거쳐 순천시를 최종 낙점했다.

‘그린바이오산업 전진기지’는 이미 확보한 620억 원을 활용해 그린 바이오 특화 지식산업센터 조성 및 기업 유치를 통해 생산시설을 구축하는 사업으로 2028년 상반기 운영을 목표로 추진되고 있다.

이번 육성지구 지정으로 순천시는 기획-연구개발-실증-사업화-인력 양성 등으로 이어지는 그린바이오 산업 클러스터로 확장할 수 있는 제도적·재정적 발판을 마련했다는 평이다.

시는 이번 성과를 통해 농식품부, 전남도와 협력해 ‘K-그린바이오 거점 클러스터’ 조성에 속도를 높인다는 구상이다.

특히 내년에는 육성지구를 중심으로 그린바이오 산업 중장기 단계별 로드맵을 마련해 ▲핵심 인프라(소재 생산시설·GMP 생산시설·실증시설 등) 구축 ▲기업 맞춤형 R&D 지원 ▲원료 계약재배 체계화 ▲인력양성·창업지원 프로그램 고도화 등을 본격화할 계획이다.

올해 공모에는 전국 11개 광역지자체가 참여해 최종 7곳이 육성지구로 지정됐는데, 전남에서는 순천(미생물)을 비롯해 곡성(미생물), 나주(식품소재), 장흥군(천연물)이 포함됐다.

노관규 시장은 “순천은 풍부한 농생명·인적자원과 우수한 물류·교통 인프라를 갖추고 있어 남해안권을 아우르는 그린바이오 거점 클러스터의 최적지”라며 “이번 육성지구 지정은 시민들의 염원과 성원이 만들어 낸 결과인 만큼 지역과 기업, 청년, 농업인 등이 상생하고 성장하는 순천의 미래산업으로 그린바이오 산업을 만들어가겠다”고 강조했다.