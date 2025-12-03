물티슈 제조기업 ㈜유승인네이처가 국내 유일 천연펄프 생산 종이전문기업 무림피앤피㈜와 협업하여 이달 ‘무해 종이물티슈’ 대용량 제품을 출시하며 국내 물티슈 시장의 제품 전환 흐름에 속도를 내고 있다. 종이 기반 물티슈는 기존 생산 공정에서 찢김 문제와 낮은 생산성 등 기술적 제약으로 상용화가 어려웠으나, 동반성장위원회에서 주관하는 ‘영세기업 경쟁력 강화사업’에 수행기업으로 선정되어 축적된 생산기술을 바탕으로 무림피앤피로부터 상생협력기금과 물티슈에 최적화된 종이원단 개발 노하우를 지원받은 결과, 다매입 종이물티슈의 생산 체계를 완성도 있게 구축하게 되었다.

유승인네이처는 지난해 3월 식품접객업소용 1매입부터 홍보용 10매입·20매입으로 구성된 종이물티슈 제품을 국내 최초로 상용화하며 가능성을 검증했다. 이후 대용량 제품군으로 확장하기 위한 기술 고도화에 집중해 올해 ‘영세기업 경쟁력 강화사업(민관 공동 전략형 상생협력사업)’에서 개발 성과를 인정받게 되었다. 회사 측은 11월부터 80매 다매입 종이물티슈 제품이 생산 체제에 들어갔다고 밝혔다.

기존 부직포 원단을 사용한 물티슈는 플라스틱 기반 소재 특성상 분해가 어렵고, 폐기 과정에서도 여러 환경적 문제가 지적돼 왔다. 이번 제품은 종이 원단을 적용해 활용 범위를 대용량으로까지 넓힌 것으로, 업계에서는 대체 소재 전환을 위한 기술적 진전을 의미한다는 평가가 나온다.

제품 개발 과정에서 가장 큰 난제였던 ‘강도 확보’ 문제도 개선됐다. 종이 섬유의 배합 기술과 생산 공정이 최적화되면서 실제 사용 환경에서도 쉽게 찢어지지 않는 내구성과 충분한 흡수성을 확보했다는 것이 회사 측 설명이다.

또한 물티슈 소비 구조 변화에도 주목할 필요가 있다는 지적이다. 일회성으로 많이 사용되는 물티슈 특성상 대용량 제품은 소비재 시장에서 비중이 크다. 그동안 종이 기반 물티슈는 소용량 위주로 출시돼 실질적인 시장 대체가 어려웠으나, 이번 대용량 제품 출시로 소비자 선택 영역이 확대될 것으로 전망된다.

업계에서는 종이 소재 적용이 확대될 경우 원자재 수급 구조에도 변화가 예상된다고 보고 있다. 종이 원단을 적용한 물티슈의 공급이 안정화되면 부직포 의존도가 낮아지고, 국내 제조 기반을 활용한 원단 수요 증가로 산업 생태계 전반에 긍정적 파급 효과가 발생할 수 있다는 분석이다.

유승인네이처는 “이번 대용량 종이물티슈 출시를 통해 실사용 만족도와 생산 효율을 모두 갖춘 제품을 확보했다”며 “향후 시장 상황을 고려해 제품군을 확대하고 기술 완성도를 높여 국내 물티슈 시장 구조 전환을 선도하겠다”고 밝혔다.