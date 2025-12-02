[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 김경기 전자전기공학부 교수가 최근 개최된 반도체공학회 정기총회에서 2026년도 수석부회장으로 선출됐다고 2일 밝혔다.

반도체공학회의 수석부회장은 차기 회장직을 승계하는 자리로, 김 교수는 2026년에 1년간 수석부회장직을 수행한 뒤 2027년 반도체공학회 제10대 회장으로 취임하게 된다.

김 교수는 미국 노스이스턴 대학교(Northeastern University)에서 컴퓨터공학 박사 학위를 취득했으며 글로벌 IT 기업인 미국 썬 마이크로시스템즈(Sun Microsystems) 연구원과 일리노이 공과대(IIT) 연구교수를 거쳐 지난 2010년부터 대구대 교수로 재직 중이다.

김 교수는 저전력 디지털 회로 및 CPU 설계 분야의 정통 전문가로 꼽힌다.

최근에는 차세대 반도체의 핵심 기술인 뉴로모픽(Neuromorphic), PIM(Processing-in-Memory), AI 프로세서 등으로 연구 영역을 확장하며 활발한 학술 활동을 펼치고 있다.

현재는 대구대 반도체교육원 원장을 맡아 국가 반도체 전문 인재 양성도 주도하고 있다.

특히 김 교수는 2017년 반도체공학회 창립 당시 발기인으로 참여해 등기이사, 재무이사, 총무위원장(부회장), 선출부회장 등 학회의 핵심 보직을 두루 역임했다.

지난 9년간 학회의 행정 및 재정 시스템을 직접 구축하며 현재의 학회로 성장하는 데 결정적인 발판을 마련했다는 평가를 받는다.

대외적으로는 반도체공학회 인공지능반도체연구회 위원장 및 인공지능반도체포럼 실무위원장, 시스템반도체설계 국제학술대회 ‘ISOCC 2020’ 위원장(General Chair)을 역임했다.

현재는 IEEE CAS(Circuits and Systems) 소사이어티 BoG(Board of Governors) 위원 및 2025년 IEEE APCCAS 대회장으로 활동하는 등 국내·외를 넘나드는 폭넓은 글로벌 네트워크를 보유하고 있다.

김경기 교수는 “오랫동안 연구해 온 시스템 반도체 설계 및 AI 반도체 분야의 전문성을 살려 학회의 외연을 공정, 소자, 패키징 등 반도체 전 분야로 확장하겠다”며 “반도체공학회가 대한민국 K-반도체 산업의 지속 가능한 발전을 이끄는 든든한 밑거름이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.