[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북대는 기계공학부 홍정구 교수가 한국분무공학회(ILASS-Korea) 제17대 회장으로 선임됐다고 1일 밝혔다.

임기는 내년 1월부터 2년이다.

홍정구 교수는 액체 분무 및 연소 분야에서 대표적인 연구자로 열기관 시스템, 고효율 엔진, 친환경 모빌리티, 로켓 추진체 등 다양한 국가 전략 분야에서 다수의 연구 성과를 내왔다.

1996년 한국액체미립화학회로 출범한 한국분무공학회는 2020년 현재의 학회명으로 변경됐으며 분무공학 분야를 대표하는 학술단체다.

ICLASS, ILASS-Americas, ILASS-Europe, ILASS-Asia 등과 국제 협력 체계를 구축해 세계적 연구 교류를 이어오고 있다.

또 한국연구재단 등재학술지를 발간하며 분무 미립화 기술, 연소공학, 열전달, 자동차·선박·항공기 추진시스템, 로켓추진 등 다양한 분야의 연구를 다루고 있다.

홍정구 교수는 “한국분무공학회가 학제 간 융합 연구의 중심 허브로 발돋움하고 국제 무대에서 역량을 더욱 공고히 할 수 있도록 노력하겠다“며 ”학제간 융합연구의 활성화, 국제적 위상 제고 산학연 협력 강화 등을 핵심 목표로 회원 간 연구 교류 확대와 차세대 연구자 육성을 최우선 과제로 삼겠다”라고 말했다.