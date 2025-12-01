‘인바운드 영업’ 확충 통한 경제활력 제고 강조

[헤럴드경제=양영경 기자] 국제금융·외환 정책 전문가들로 구성된 부총리 직속 민간 자문기구인 국제금융정책자문위원회가 공식 출범했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 1일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 국제금융정책자문위 1차 회의를 개최했다.

국제금융정책자문위는 국제금융 및 외환정책 운영과 관련해 각계 전문가의 다양한 의견을 수렴하기 위해 설립된 회의체로, 12인 이내의 민간위원과 정부 측 당연직 위원으로 구성된다.

구 부총리는 이 자리에서 “글로벌 통상환경 변화, 세계 경제의 분절화, 지정학적 리스크 상시화 등으로 국제금융의 기존 질서가 흔들리고 있다”면서 “이처럼 판이 흔들리는 시기에 국가 간 승자와 패자가 나뉘고 순위가 뒤바뀔 수 있는 만큼, 정부의 각별한 대응과 전문가들과의 긴밀한 소통이 무엇보다도 중요하다”고 강조했다.

이어 “최근 수년간 한국의 순대외금융자산이 빠른 속도로 증가하면서 1조1000억 달러 수준에 이르고 있다”며 “위기 발생 시 외채 상환 요구 등에 충분히 대응할 수 있는 견고한 대외 안전판을 갖추게 됐다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.

다만 “그 이면에는 우리 자본시장에서 기업들이 활용할 자금이 충분히 공급되지 않고 있다는 문제도 있다”며 “이런 자금흐름의 불균형은 기업의 투자 여력과 성장 자금 확보를 제약해 우리 실물경제의 활력에도 부담을 줄 수 있다”고 지적했다.

구 부총리는 이를 해결하기 위해 ‘초혁신경제’ 실현과 구조개혁을 통한 총요소생산성 향상, 자본·외환시장 선진화가 필수적이라고 봤다. 우리 자본시장이 ‘믿고 투자할 수 있는 예측 가능한’ 시장으로 도약할 수 있도록 기업 지배구조를 개선하는 한편, 배당소득 분리과세 등 자본시장 활성화를 위한 정책 과제도 차질 없이 진행하겠다고 밝혔다.

또 역외 원화 결제 인프라 구축과 연내 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 종합 로드맵 마련 계획을 제시하며, 정부의 자본·외환시장 선진화 노력과 연계해 외국 투자자금 유입 확대를 위한 ‘인바운드 영업’ 강화와 투자 환경 개선에 정책 역량을 집중하겠다고 언급했다. 이는 세계국채지수(WGBI)·MSCI 편입 추진을 통해 외국인 투자자의 시장 접근성을 높이겠다는 의미로 해석된다.

자문위원들은 최근 외환시장이 심리적 쏠림 현상과 해외투자 증가 등 구조적 요인에 크게 영향을 받고 있지만, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 등 대외건전성 지표가 양호해 위기 상황은 아니라고 진단했다.

위원들은 외환시장 안정화를 위해 단기적으로는 시장의 기대심리 반전을 위한 변동성 관리가 필요하다는 의견을 내놨다. 외환수급 불균형을 개선하기 위한 정책적 노력도 필수적이라는 점에서 최근 정부·한국은행의 정책 방향은 시의 적절하다고 평가했다.

일부 참석자는 스테이블 코인 등 국경 간 디지털 자산 거래의 건전성을 확보하고 불법·우회 거래를 막기 위해 외국환거래법상 모니터링 체계 마련이 시급한 과제라고 언급했다.

앞으로 국제금융정책자문위는 원칙적으로 연 2회 개최하고 필요시 소규모 회의를 통해 국제·금융시장 상황, 미 관세 협상 등 동향과 전망을 공유한다는 계획이다.