1360도에 견디는 뿜칠재 ‘키프200’ 공급권 확보 자사 내화도료와 결합해 국내외 플랜트시장 공략

삼화페인트공업이 내화도료와 내화뿜칠재 기술을 결합한 내화솔루션으로 국내외 플랜트시장 공략에 나선다.

이 회사는 프라임케미칼와 협력해 내화뿜칠재 ‘키프200’ 독점 공급권을 확보했다고 1일 밝혔다.

이미 내화도료를 보유하고 있어 키프200과 결합한 종합 내화솔루션을 선보인다. 키프200은 국내 최초로 미국 ‘UL1709’ 인증을 획득한 시멘트계 산업용 내화뿜칠재. 삼화페인트는 내화도료와 내화뿜칠재 모두 UL1709 인증을 유일하게 보유하게 됐다고 설명했다.

키프200은 터널, 정유·석유화학 플랜트 등에 적용할 수 있도록 설계됐다. 1350도 초고온에서 최대 4시간 동안 구조물의 내화성능을 유지할 수 있게 해준다.

한국건설기술연구원(KICT)의 터널 내화시험 인증도 획득했다. 기존 터널용 내화시스템은 내화보드를 부착하는 방식이어서 곡선면 시공이 어렵고 경제성이 떨어졌다.

키프200은 우수한 내화성능을 유지하면서 뿜칠로 빠르고 간편하게 시공할 수 있으며, 가격경쟁력까지 확보했다는 평가다. 특히, 내오염 도장까지 함께 적용돼 유지보수도 간편하다고 했다.

삼화페인트는 키프200 도입으로 내화시스템 설계부터 시공까지 종합 공급체계를 구축하게 됐다. 키프200과 내화도료 기술을 결합한 내화솔루션을 공급할 계획이다.

삼화페인트는 “양사의 기술력과 시공역량이 결합돼 석유화학·정유·가스 플랜트 등 내화시장에서 시너지가 기대된다. 국내를 넘어 해외로도 진출할 계획”이라 했다.

한편 UL 인증은 화재 등 위험에서 사용자를 안전하게 보호하는지를 평가해 부여한다. 미국 안전규격 인증기관(UL)이 부여하는 인증이며, UL1709는 고온환경에서 구조물이 내구성을 유지하고 붕괴를 방지하는지를 평가하는 표준이다.