[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난달 28일 김천시청 2층 접견실에서 김천시와 함께 ‘농업 인재 양성과 미래 혁신농업 대전환’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지역 농업의 고도화와 디지털 전환 시대에 대응해 지속 가능한 지역 농업 전문인재 양성 체계를 마련하고 대학-지자체 간 상생 기반을 강화하기 위한 취지로 추진됐다.

협약식에는 이은직 총장을 비롯해 배대성 학사운영처장, 우승민 스마트팜과 학과장, 이상민 교수 등 대학 측 4명이 참석했으며 김천시에서는 시장을 포함한 농업기술센터 소장, 농업정책과장 등이 함께했다.

경북보건대는 이번 협약을 통해 ▲스마트팜 기술 기반의 실습 환경 확대 ▲현장 중심 직무교육 및 전문 자격 취득 과정 운영 ▲지역 농업기술센터 및 김천시와 연계한 공동 프로그램 개발 등 지역 농업혁신을 주도하는 전문대학의 역할을 강화할 계획이다.

경북보건대 이은직 총장은 “김천시와의 협력은 경북보건대가 지역 농업의 미래를 함께 설계하는 중요한 첫걸음”이라며 “우리 대학의 스마트팜·스마트농업 교육 역량을 바탕으로 김천 지역 농업이 디지털 기반 혁신농업으로 도약할 수 있도록 책임 있는 교육기관의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 경북보건대는 지난 1956년 개교 이후 보건·공학·농업 융합 분야에서 전문인재를 꾸준히 배출해 왔으며 내년 개교 70주년을 맞아 지역사회와 산업발전 기여를 위한 다양한 기념사업과 산학협력 확대 전략을 추진하고 있다.