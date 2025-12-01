롯데백화점 대구점 1층 ‘페트레이’ 매장에서 직원이 다양한 패딩 제품을 선보이고 있다.[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 1층에서 이탈리아 럭셔리 패딩 브랜드 ‘페트레이’의 팝업스토어를 선보이고 있다고 1일 밝혔다. ‘페트레이’는 2002년에 알프스 산맥 몽블랑의 능선 이름에서 유래된 브랜드로 편안함과 실용성을 바탕으로 한 현대적인 디자인이 특징이다. 이번 팝업은 2026년 2월 말까지 진행된다.


