농심, 신라면컵 3종…미국·호주·캐나다 등 순차 출시

[헤럴드경제=정석준 기자] 농심이 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 등장하는 컵라면을 현실로 구현한 신라면컵 신제품 3종을 선보인다고 1일 밝혔다.

신제품은 ‘신라면 햄버거컵’, ‘신라면 슈퍼스타컵’, ‘신라면 스파이시퀸컵’ 3종이다. 오는 10일부터 전국 유통점 및 이커머스에서 판매한다.

신제품 3종은 독특한 풍미부터 신라면의 정통성을 살린 맛까지 소비자 취향에 맞춰 다양하게 구성됐다.

햄버거컵은 햄버거 특유의 풍미를 라면에 어울리게 개발했고, 슈퍼스타컵은 다양한 식재료를 활용해 맛과 시각적 요소를 구현했다. 스파이시퀸컵은 기존의 오리지널 신라면컵보다 맵기를 2배 강화한 강렬한 매운맛이 특징이다.

농심은 신제품 3종을 세계 시장에도 선보인다. 내년 1월 말 미국을 시작으로 호주, 캐나다 등 국가별로 신제품 3종을 순차 출시할 계획이다.

농심 관계자는 “농심과 신라면컵을 통해 소비자들이 콘텐츠를 ‘보는 즐거움’에서, 직접 ‘맛보는 경험’으로 확장할 수 있기를 기대한다”고 전했다.