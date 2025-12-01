[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트는 지난달 27일 경기도 안산시 단원구에 있는 ‘안산시외국인주민지원본부’에서 ‘인도네시아 이주노동자 지원 프로그램’을 진행했다고 1일 밝혔다.

롯데마트는 총 55명의 이주노동자에게 기프트박스를 전달했다. 기프트박스는 전기히터, 가습기, 이불 등 겨울철 생활 편의를 높일 수 있는 물품으로 구성했다.

롯데마트는 탄소중립 실천 캠페인 ‘리얼스 푸르깅 넷제로 크루’를 통해 조성한 기부금으로 기프트박스를 마련했다. 지난 10월 13일부터 11월 12일까지 한 달간 임직원 대상으로 휴대폰 애플리케이션(앱)을 활용한 탄소중립 실천 인증과 걸음 수 적립을 진행했다. 목표였던 2억보를 초과 달성해 1000만원의 기부금을 확보했다.

롯데마트는 15명의 인도네시아 이주노동자를 대상으로 단체 미술심리치료 프로그램을 운영해 정서적 치유도 도왔다.

진주태 롯데마트·슈퍼 준법지원부문장은 “앞으로도 글로벌 유통사로서 국경을 넘는 사회공헌 활동을 지속해 지역사회에 실질적인 도움이 되도록 노력하겠다”고 말했다