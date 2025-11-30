넥슨, 최고 주가 경신…시총 29조1000억 돌파 올 4분기·연간 최대 실적 전망…‘IP 확장 전략’ 주 이용자 층 20대 ‘메이플스토리’ 매출 3배↑ 신작 ‘마비노기 모바일’·‘아크 레이더스’ 흥행

[헤럴드경제=차민주 기자] 넥슨이 최고 주가를 경신하면서 사상 처음으로 시가 총액 29조1000억원을 돌파했다.

20대가 주 이용자인 넥슨의 대표 게임 ‘메이플스토리’가 급격히 성장하면서 ‘역대 최고’ 주가 상승까지 이끌었다. 올해 출시한 신작 ‘마비노기 모바일’, ‘아크 레이더스’ 등도 힘을 보탰다. 더 나아가 올해 연간 최대 실적 달성에도 청신호가 켜졌다.

일본 도쿄거래소에 상장된 넥슨 일본법인의 주가는 28일 기준 3779엔으로 마감됐다. 시가 총액으로 따지면 한화 기준 29조1000억원(3조1000억엔)을 돌파했다. 이는 2021년 4월 이후 약 4년 7개월 만에 기록한 최고 수치다. 넥슨 주가는 지난 11일 3분기 실적발표 이후 3600~3700엔대를 유지하면서 강세를 보이고 있다.

업계는 이 같은 성장세의 핵심 동력으로 이정헌 넥슨 대표가 내세운 ‘지식재산권(IP) 성장 전략’을 꼽는다. 이 대표는 지난해 9월 일본 도쿄서 열린 자본시장 브리핑(CMB) 행사에서 ‘기존 IP 확장’과 ‘신규 IP 발굴’을 양대 축으로 삼아 2027년까지 매출 7500억엔을 달성하겠단 청사진을 밝혔다.

발표 이후 약 1년이 지난 지금, 넥슨은 이 목표가 허수가 아님을 증명했다. 실제 CMB 발표 직전인 2024년 9월 2일 종가 2889엔과 비교하면 넥슨 기업 가치는 이날 종가 기준 약 30.4% 상승했다.

우선 메이플스토리 등 넥슨의 기존 IP가 대폭 성장했다. 공시에 따르면 올 3분기 국내 메이플스토리 매출은 이용자 친화적 업데이트로 전년 동기 대비 3배 성장했다. 앞서 넥슨은 지난 7월부터 메이플스토리 내 전 직업 대상 신규 스킬과 상위 보스 콘텐츠를 도입해 이용자 참여를 확대했다. 또 메이플스토리 프랜차이즈 전체 매출은 같은 기간 61% 증가했다.

‘던전앤파이터’ PC 버전도 전 세계 매출이 전년 동기 대비 72% 상승했다. 중국의 경우 여름 업데이트와 국경절 업데이트 효과로 주요 이용자 지표가 모두 상승했다. 한국은 지난 8월 인기 애니메이션 ‘소드 아트 온라인’과의 협업 콘텐츠에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 145% 증가했다.

올해 출시된 신작도 안정적으로 흥행 중이다. 지난 3월 출시된 마비노기 모바일은 기존 IP를 확장한 콘텐츠로 장기 흥행 발판을 마련하면서, 지난 12일 개최된 ‘2025 대한민국 게임 대상’에서 대통령상(대상)을 수상했다.

이어 지난 10월 출시한 ‘아크 레이더스’는 지난 11일 기준 글로벌 누적 판매량 400만장을 뚫었다. 출시 초기인 것을 고려하면 괄목할 만한 성과라는 업계의 평가가 나온다.

업계는 넥슨이 이 같은 성장세에 힘입어 올 4분기에 분기·최대 연간 실적을 경신할 것으로 전망하고 있다. 앞서 이 대표는 올 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “IP 확장 전략에 따라 핵심 프랜차이즈와 신규 IP 모두 성장에 가속도를 높이겠다”라며 “포트폴리오 다각화하고 지속 가능한 수익을 창출해 글로벌 시장에서 입지 지킬 것”이라고 강조했다.

한편, 트렌드 지수 분석 업체 랭키파이에 따르면 지난해 9월 24일 넥슨 대표 게임 메이플스토리의 연령별 선호도는 20대가 62%로 1위를 자치했다. 이어 30대 31%, 40대와 10대 2%, 50대 3% 순으로 나타났다. 아울러 메이플스토리 운영진은 지난 2022년 라이브 방송을 통해 당시 게임의 이용자 평균 연령이 26세라고 언급했다.