[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 박중훈이 혈액암 투병 중인 선배 안성기의 쾌유를 바랐다.

30일 오후 9시 30분에 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 ‘인생이 영화’에는 한국 영화사를 대표하는 국민 배우 박중훈이 2주 연속 출연해 ‘박중훈과 사람들’을 주제로 대화를 나눈다.

최근 녹화에서 박중훈은 자신의 배우 인생에 가장 큰 영향을 준 첫 번째 인물로 배우 안성기를 꼽았다.

1984년 명동에서 우연히 마주치면서 40여년을 함께한 두 배우의 영화 같은 인연이 시작됐다고 밝힌 박중훈은 이후 ‘칠수와 만수’(1988), ‘투캅스’(1993), ‘인정사정 볼 것 없다’(1998), ‘라디오스타’(2006)까지 다양한 작품을 함께 한 영혼의 파트너가 된 사연을 소개했다.

박중훈은 “저에게 국민 배우라고 해주시는 건 감사하지만, 저는 그 분의 발끝도 못 쫓아간다”라며 “안성기라는 배우는 정말 훌륭한 품성을 가진 인격자”라고 뜨거운 존경과 애정을 드러냈다.

최근 투병 소식이 전해진 안성기의 근황을 묻는 질문에 박중훈은 “금세 완쾌되셔서 ‘투캅스’를 한 번 더 찍고, ‘라디오 스타 그 후’를 한 번 더 찍고 싶다”라는 소망을 밝혔다. 박중훈과 안성기, 한국 영화사 최고 듀오의 재결성을 바라는 영화 팬들의 가슴을 뭉클하게 만들 ‘인생이 영화’ 본방송에 관심이 모아진다.

한편 안성기는 지난 2019년 혈액암 진단을 받고 이듬해 완치 판정을 받았으나, 재발해 투병 중인 것으로 알려졌다. 투병 소식은 지난 2022년 한 행사에 그가 이전과 달라진 모습으로 나타난 뒤 전해졌다. 당시 소속사 아티스트 컴퍼니 측은 안성기가 혈액암 치료 중인 사실을 알리며 “건강한 모습으로 인사드릴 수 있도록 회복과 치료에 집중할 예정”이라고 밝힌 바 있다.