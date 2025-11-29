[헤럴드경제=이원율 기자]국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표 가족이 연루된 의혹이 제기된 ‘당원 게시판 사태’ 조사에 나선 일과 관련, 한 전 대표는 “당을 퇴행시키는 시도가 참 안타깝다”고 했다.

한 전 대표는 29일 페이스북 글을 통해 “어제 우리 당 당무감사위 발표가 보도됐다”며 이같이 밝혔다.

한 전 대표는 “계엄의 바다를 건너 미래로 가야 할 중요한 시기”라고도 했다.

앞서 당무감사위는 전날 보도자료를 내고 “2024년 11월5일 전후로 발생한 당원 게시판 관련 논란과 그 후속 조치 일체에 대한 공식 조사 절차 착수를 의결한다”고 밝혔다.

이른바 ‘당게 사태’는 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루돼 있다는 의혹을 의미한다.

앞서 장동혁 대표는 취임 후 당게 문제에 대해 사실 관계를 밝히겠다고 한 바 있다.

당 지도부 측 관계자는 “당무감사위는 독립 기구인 만큼 관련 내용은 공유받지 못했다”며 “장 대표는 취임 때부터 이 문제의 실태를 파악해보겠다는 입장을 보였다”고 했다.