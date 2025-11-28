양면흡입·3방향 토출… 빠르고 강력한 청정

청호나이스가 30평형용 공기청정기 ‘클린업’(사진)을 새로 출시했다.

가정, 사무실, 운동시설, 매장 등 최대 100m²(30.25퍙)의 넓은 공간을 사각지대 없이 청정할 수 있도록 설계됐다. 양면에서 오염공기를 빠르게 흡입하고, 상∙좌∙우 3방향으로 청정공기를 토출해 공간 구석구석까지 빠르고 효율적으로 청정하는 게 특징이다.

공기청정 성능도 강화돼 프리필터와 듀얼플러스필터(집진+탈취)로 구성된 ‘3중겹 필터시스템’이 적용됐다. 애완동물 털, 꽃가루, 이불먼지 등 큰 먼지는 물론 새집증후군 유발물질과 초미세먼지까지 효과적으로 제거한다고 청호 측은 소개했다.

이밖에 필요와 환경에 따라 4가지 운전모드를 설정할 수 있게 했다. 자동모드는 실내공기질을 감지해 자동으로 풍량을 조절하고, 터보모드는 최대 풍량으로 20분간 강력하게 청정한다. 정음모드는 최저 풍량으로 조용한 운전을 지원하며, 수동모드는 풍량 버튼을 통해 1~4단계까지 직접 선택해 사용할 수 있다고 설명했다.

회사 측은 “필터커버가 열리면 ‘커버열림’ 표시등과 부저음이 즉시 작동해 사용자가 이상 상황을 빠르게 인지할 수 있다. 오작동이나 어린이·반려동물에 의한 실수도 예방한다”며 “하이브리드 히든휠을 적용, 간편하게 이동할 수 있다”고 했다.