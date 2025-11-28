골프장 잔디관리 자동화 등 지능형 골프장 추진

농기계 기업 TYM(대표 김희용·김도훈)이 삼성물산 리조트부문과 골프장 자동 잔디깎이 로봇 개발을 추진한다.

양사는 골프장에 최적화된 자율주행 잔디 관리기술을 개발, ‘자율주행 모어’에 적용하게 된다. TYM은 장애물감지, 회피주행, 작업자 개입 없는 완전 자율작업이 가능한 피지컬AI 잔디깎이 로봇 개발에 착수한다. 다중센서 융합기술을 활용해 지면의 기울기·장애물·잔디 높이 등을 실시간 인식하고, AI 알고리즘이 최적의 주행경로를 스스로 계산해 정밀제어를 수행하게 된다.

또 경량화와 저중심 설계를 통해 골프장의 다양한 코스환경에서도 균일한 절단품질과 안전성을 확보할 계획이다. 수입 제품 대비 가격경쟁력까지 갖추는 게 목표다.

삼성물산은 운영노하우 공유와 테스트필드 제공, 품질검증을 담당한다. 국내외 골프장 운영망을 기반으로 신규시장 확장에 협력하기로 했다. TYM은 잔디깎이 기술개발과 제품공급, 서비스 및 유통을 총괄한다.

TYM 측은 “협력을 통해 AI 자율작업 기술을 상용화하고, 골프장관리 자동화뿐 아니라 스포츠필드·공공시설·레저단지 등 다양한 산업영역으로 기술을 확장하겠다”고 했다.