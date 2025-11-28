[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국원자력환경공단 ESG상생팀 김윤태 차장이 지난 26일 서울 그랜드워커힐에서 열린 중소벤처기업부 주관 ‘2025 공공구매 촉진대회’에서 중소기업제품 공공구매 증대와 제도개선에 기여한 공로로 국무총리 표창을 받았다.

2001년부터 시작된 공공구매 촉진대회는 중소기업 제품 공공구매 증대를 위해 노력한 우수 공공기관과 모범 중소기업인을 포상하고 격려하는 자리다.

김윤태 차장은 방사성폐기물 분야 민간기업 육성을 위한 동반성장 계획을 수립하고 방폐물 처분시설 건설과 운영에 필요한 주요 기자재를 중소기업 제품으로 구매하고 중소기업의 기술역량 제고를 위해 특허 비용을 지원하는데 주도적 역할을 했다.

또 중소기업의 자금난 해소를 위해 상생결제시스템을 도입했다.

공단은 지난해 전체 물품구매액 313억 원 중 82.6%인 258억원의 물품을 중소기업 제품으로 구매했다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 “중소기업과의 상생 협력을 강화하고 안정적인 공공구매 환경을 조성하는 데 노력하겠다”고 말했다.