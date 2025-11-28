최병민 회장, 명예회장으로 추대

[헤럴드경제=정석준 기자] 깨끗한나라는 다음 달 1일 자로 최현수 대표가 회장으로 취임한다고 28일 밝혔다.

기존 최병민 회장은 명예회장으로 추대했고, 포스텍(POSTECH)의 김영석 전자전기공학과/산업경영공학과 교수를 신임 이사회 의장으로 선임했다.

이번 인사는 내년 창립 60주년을 앞둔 깨끗한나라가 미래 100년을 준비하기 위해 전략적 의사결정 체계를 강화하고 지속가능한 성장 구조를 확립한다는 목표로 단행된 리더십 전환이라고 회사 측은 설명했다.

회장은 장기적 관점에서 회사의 성장 전략을 총괄하고, 이사회는 독립적이고 투명한 의사결정 구조를 공고히 하는 역할을 맡는다.

최현수 신임 회장은 2019년 대표이사에 취임해 본격적인 ‘3세 경영’에 나선 뒤 생활용품과 제지라는 양대 사업의 경쟁력을 강화하는 한편 미래성장동력 발굴, 세계 시장 진출 등을 통해 기업 체질을 근본적으로 혁신해 왔다고 깨끗한나라는 전했다.

최 회장은 “창립 60주년은 과거를 돌아보는 시간이 아니라 미래를 설계하는 출발점”이라며 “깨끗한나라는 기술과 신뢰, 그리고 사람의 힘을 바탕으로 인공지능·데이터·순환 경제 중심의 지속가능한 미래산업을 선도하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.