유치 과정 얻은 성과 및 실패 요인 등 분석

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 28일 ‘2030부산세계박람회 유치활동 백서(백서)’를 정부와 공동으로 발간했다고 밝혔다. 이번 백서에는 2014년부터 2023년까지 10년간 정부와 시, 민간이 함께 활동했던 전 과정을 비롯해 유치활동 과정에서 얻은 성과와 실패 요인 등을 분석하는 내용이 담겼다.

시는 지난해 3월부터 전문업체 용역을 통해 백서 제작을 시작했으며, 같은 해 9월부터 산업통상자원부·외교부 등 관계 부처가 참여해 기관별 역할과 활동 내용을 중심으로 공동 작업을 진행했다.

특히 유치활동 전문가와 시민단체, 관계 공무원 등으로 구성된 자문·감수단이 백서 제작에 참여해 객관성과 전문성을 확보했으며, 자료 수집부터 원고 작성, 검토까지 단계별로 교차 검증을 거쳐 완성도를 높였다. 백서 발간 일정은 당초 지난해 연말이 목표였으나 면밀한 내용 보완과 계엄, 조기 대선, 새 정부 출범 등 여러 가지 국가적 사안 등으로 인해 지연됐다.

백서는 총 309면으로 2014년 시가 기본계획을 수립하며 유치 준비에 착수한 시점부터 국가사업화에 이르기까지의 과정 뿐만 아니라 ▷유치신청서·유치계획서 제출 ▷경쟁 발표(PT)와 현지실사 등 국제박람회기구(BIE) 공식절차 이행 ▷정부·민간이 함께 추진한 유치교섭 및 홍보활동 ▷국제박람회기구(BIE) 총회 투표 순간까지의 전 과정이 순차적으로 담겨 있다. 아울러 유치활동에서 얻은 성과와 실패 요인 분석, 향후 시사점도 함께 수록했다.

시는 백서 책자 500부를 12월부터 정부, 국회, 시의회, 전국 지자체, 도서관 등 주요 공공기관과 관계기관에 배포할 예정이며, 전자(PDF) 파일은 시 누리집(www.busan.go.kr)과 국가기록원 누리집(www.archives.go.kr)에 게재된다.

이와 관련, 박형준 시장은 “중대한 국가적 사안 등으로 발간이 다소 지연된 점에 대해 시민 여러분의 양해를 부탁드린다”고 말했다. 또 최근 일부에서 백서 발간 이전에 2040세계박람회 재도전 논의가 먼저 제기된 것에 대해 “기획·논의 단계의 일이 예기치 못한 상황에서 갑작스레 시민들께 알려져 송구스럽다”면서 “우리시는 세계박람회 재도전 논의에 관해 향후 공청회·토론회 등 공식적인 시민 의견수렴 절차를 충분히 거쳐 재도전 여부를 결정할 계획이다”고 덧붙였다.