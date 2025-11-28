[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계면세점을 운영하는 신세계디에프는 고용노동부가 주관하는 ‘2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 선정됐다고 28일 밝혔다.

‘일·생활 균형 우수기업’은 고용노동부가 종합 평가해 인증하는 제도다. 서면심사와 현장실사로 실효성 검증 과정을 거쳐 선정된다.

신세계디에프는 유연근무·근로시간·휴가·육아지원 등 전 항목에 대한 정량·정성 평가에서 높은 점수를 받았다. 주 35시간 근무제, PC-OFF제 시행, 사무실 일괄 소등 등 물리·시스템·조직문화 기반의 3중 체계를 통해 ‘정시퇴근’ 문화를 제도화했다.

또 난임휴직 및 휴가, 장기근속휴가, 경조휴가 등 다양한 복지휴가를 운영 중이다. 임신 인지부터 초등학교 입학까지 이어지는 생애주기형 모성보호·육아지원 체계를 구축해 근무 안정성과 복귀율 향상에도 기여하고 있다.

신세계디에프 관계자는 “일·생활 균형은 기업의 지속가능성과 생산성을 높이는 핵심 요소”라며 “앞으로도 근로환경 개선과 일하는 방식의 혁신을 기업문화의 중심 과제로 삼아 추진하겠다”고 전했다.