부산 기업 해킹 피해 2025년 83건으로 증가 추세

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 28일 시청 영상회의실에서 지역기업의 사이버 침해 사고에 대응하기 위해 ‘지역기업 사이버 보안 유관기관 협의체’를 공식 출범하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의체에는 시를 비롯해 ▷국가정보원 ▷한국인터넷진흥원 ▷부산경찰청 ▷부산전파관리소 ▷부산경제진흥원 ▷부산정보산업진흥원 ▷부산테크노파크 ▷한국산업단지공단 ▷부산상공회의소 등 10개 기관이 참여했다. 또 지역 대표 기업 ▷㈜파나시아 ▷해양드론기술㈜ ▷㈜리얼시큐 등도 회의에 참석해 민·관 협력 기반 구축에 힘을 보탰다.

‘지역기업 사이버 보안 유관기관 협의체’는 최근 중소기업을 노린 해킹 사고가 증가함에 따라 이를 기업 존폐와 지역경제를 위협하는 심각한 위기 요인으로 인식하고 관련 기관 간 긴밀한 대응 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

부산 지역에서는 해킹 피해가 중소기업에 집중되며, 영세 기업의 경우 한 번의 사이버 사고가 곧 경영 위기로 이어질 위험이 커 실질적 지원과 선제적 예방이 시급한 상황이다.

실제로 부산 지역 해킹 신고 기업의 88%가 중소기업이며, 신고 건수도 2022년 45건에서 2025년 83건으로 급증해 피해가 확대되고 있는 것으로 나타났다.

이에 협의체는 기관 간 정보 공유, 신속 대응 시스템, 현장 중심 기업지원 프로그램 등 맞춤형 사이버보안 지원체계를 본격 가동할 계획이다. 시는 협의체를 통해 각 기관이 보유한 정보·전문성을 공유하고 사고 예방부터 복구, 재발 방지까지 종합적 대응을 추진하는 지역기업 사이버보안 컨트롤타워 역할을 수행할 계획이다.