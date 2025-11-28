[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울고속버스터미널 재개발 소식에 지분을 갖고 있는 천일고속이 7거래일 연속 상한가를 기록했다.

천일고속은 28일 오전 9시 전 거래일보다 29.80%(상한가) 오른 23만6500원에 거래를 시작했다. 이후 상승분을 다소 반납해 10시 29분 기준 22만8500원에 거래 중이다.

지난 18일 3만7850원이었던 이 회사의 주가는 19일부터 25일까지 5거래일 연속 상한가에 거래를 마쳤다. 주가가 단기간에 급등하면서 투자경고종목으로 지정돼 26일에는 거래가 정지되기도 했다. 이후 거래가 재개된 27일 다시 상한가를 기록했다. 28일에도 상한가로 거래를 마친다면 ‘7연상’(7번 연속 상한가)이 된다.

천일고속의 주가 급등은 서울고속버스터미널 재개발을 추진이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 천일고속은 서울고속버스터미널 지분 16.67%를 보유하고 있다. 최대주주는 신세계센트럴시티(70.49%)이고 동양고속은 0.17%를 가지고 있다.

서울시는 서초구 서울고속버스터미널 부지 복합개발과 관련해 ㈜신세계센트럴, 서울고속버스터미널㈜와 본격적인 사전 협상에 착수한다고 지난 26일 밝혔다. 면적 14만6260.4㎡에 달하는 부지를 개발해 터미널은 지하화하고 지상에는 60층 이상의 초고층 주상복합 건물을 짓는 사업이다. 시는 지난 9월 두 사업자를 사전협상 대상자로 선정했다.

서울시 발표에 앞서 이 사안이 언론을 통해 보도되면서 주가가 들썩이기 시작했다.