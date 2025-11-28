[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 27일 오후 정부세종청사에서 열린 ‘2025년 범정부 적극행정 우수사례 경진대회’에서 지방자치단체 분야 국무총리상(최우수상)을, 지방공공기관 분야 행안부장관상(우수상)을 받는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

‘적극행정 우수사례 경진대회’는 국민이 행복한 대한민국 실현을 위해 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공공기관 대상 범정부적으로 성과 우수사례와 모범 실패사례를 심사·선정하는 대회다. 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동으로 주관하며, 올해 본선 대회는 27일 정부세종청사 대강당에서 열렸다.

시는 이번 대회의 지방자치단체 분야에서 시 노인복지과가 ‘부산추모공원봉안당 증축 성공! 법적 규제와 주민갈등을 풀고 장사대란 해결‘ 사례로 국무총리상(최우수상)을 받았으며, 지방공공기관 분야에서는 부산도시공사가 ’예고없는 옹벽 붕괴, 이제는 시민안전 매뉴얼이 책임집니다‘ 사례로 행안부장관상(우수상)을 받았다.

시 관계자는 이번 수상은 시가 규제와 갈등을 뛰어넘어 법·제도 개선부터 주민협의까지 선제적으로 추진함으로써 예견되었던 위기를 적극행정으로 극복한 결과를 인정받은 것으로 의미가 크다고 설명했다.