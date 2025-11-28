600평 플래그십 스토어로…‘팝업존’ 신규 조성

[헤럴드경제=신현주 기자] 무신사 스탠다드가 오프라인 1호 매장 홍대점(사진)을 ‘플래그십 스토어’로 전면 리뉴얼했다고 28일 밝혔다.

홍대점은 지난 2021년 5월 무신사 스탠다드가 처음 오프라인에 진출하며 선보인 매장이다. 영업 면적 850㎡(약 250평) 규모로, 연평균 100만명이 방문하는 홍대의 쇼핑 랜드마크로 떠올랐다.

리뉴얼을 통해 홍대점은 지상 3층까지 확장했다. 매장 면적은 2배 이상 늘어난 1983㎡(약 600평) 규모가 됐다. 맨(MEN)과 우먼(WOMEN) 라인을은 기본 아이템부터 시즌별 주요 상품까지 폭넓게 선보인다.

홈(HOME)과 뷰티(BEAUTY) 라인도 확장했다. 이에 따라 매장 1층에는 홈, 2층에는 뷰티 전용 공간이 조성됐다. 스포츠 라인도 새롭게 배치했다.

2층 팝업존에서는 다양한 협업 콘텐츠를 선보인다. 포문은 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘기묘한 이야기(STRANGER THINGS)’ 팝업이 연다. 오는 12월 28일까지 운영한다.

30일까지 프로모션도 이어진다. 매일 선착순 100명에겐 최대 50% 할인 쿠폰을 증정한다. 30만원 상당의 인기 상품으로 구성한 ‘슈퍼백’은 4만9900원에 한정 판매한다. 200여개의 특가 상품도 파격적인 할인가에 선보인다.

무신사 스탠다드 관계자는 “무신사 스탠다드의 오프라인 첫 진출 매장인 홍대점은 오픈 이래 누적 400만 명 이상이 방문하며 브랜드의 성장을 보여주는 상징적인 매장”이라며 “강화된 상품 구성과 체험형 콘텐츠 등 차별화된 쇼핑을 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 27일에는 ‘무신사 스탠다드 스타필드 고양점’도 문을 열었다. 이번 리뉴얼 및 신규 오픈을 통해 전국에서 운영 중인 무신사 스탠다드 오프라인 매장은 31개로 확대됐다.