[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 행정안전부가 주관한 ‘2025년 지방규제혁신 우수사례 경진대회’에서 장관상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 대회에는 전국에서 106건의 사례가 제출됐으며 1·2차 심사를 거쳐 17건이 선정됐다.

의성군은 신산업 분야 규제혁신 성과를 높게 평가받아 장려상을 수상했다.

수상 사례인 ‘규제자유특구 의성군, 세포배양식품 산업 중심지로 도약’은 기존 규제로 어려웠던 세포배양식품 연구·실증 기반을 마련한 점에서 높은 평가를 받았다.

의성군은 규제 완화를 위한 규제자유특구 지정, 관계 부처와 지속적인 협의, 자체 조례 재·개정 등 다각도의 노력을 통해 생검 방식 세포 채취 허용, 당일 도축 축산물 세포 채취 허용 등 핵심 규제 개선 성과를 이끌어냈다.

김주수 의성군수는 “신성장산업을 선도하기 위한 적극적인 규제 개선 노력이 결실을 맺었다”라며 “세포배양식품 산업을 의성군의 지속 가능한 미래 성장동력으로 육성하겠다”고 말했다.