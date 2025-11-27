[헤럴드경제=고재우 기자] “다수의 라인업 확보에 집중해 새로운 도약을 위한 준비를 마쳤다.” (김창한 대표 컨퍼런스콜 발언 중)

크래프톤이 ‘어비스 오브 던전’ 서비스 종료를 공식화했다. 이에 따라 지식재산권(IP) 배틀그라운드를 기반으로 라인업 다변화 추진을 공언한 김 대표 전략에도 차질이 생겼다.

최초 공모가 대비 사실상 반토막 난 주가, 올해 2월 시범적으로 선보인 IP 서비스 종료 등 악재가 겹치면서 김 대표에 대한 ‘책임론’까지 부상하고 있다.

27일 업계에 따르면 크래프톤은 홈페이지 공지를 통해 “‘혼돈을 다스리는 자’ 시즌을 마지막으로 어비스 오브 던전 서비스를 종료키로 했다”고 밝혔다. 26일부터 게임머니·아이템 등 인앱 결제가 중단되고, 내년 1월 21일부터 서비스도 완전히 종료된다.

김 대표의 신규 IP 확보 구상에 차질이 생긴 것이다. 김 대표는 지난해 2월 8일 열린 실적발표 컨퍼런스콜에서 “배틀그라운드 IP를 중심으로 안정적인 실적을 달성하고, 다수의 라인업 확보에 집중해 새로운 도약을 위한 준비를 마쳤다”면서 “이런 노력이 성과로 이어지면서 계단식 성장을 위한 분기점이 될 것”이라고 자신했으나, 예기치 못 한 난관을 만난 셈이다.

특히 올해 2월 미국·캐나다에서 소프트 론칭(정식 출시 전 시장 반응 확인 전략), 6월 동남아·중남미 등으로 확대된 어비스 오브 던전 서비스 종료를 두고 비판의 목소리가 점증하고 있다.

각국에 소개된 지 반년도 안 된 어비스 오브 던전의 서비스 종료는 경영진의 오판을 자인하는 꼴이라는 것이다. 쉽게 말해 투자는 투자대로 했음에도, 결실을 제대로 보지 못했다는 비판이다.

최초 공모가 49만8000원에서 현재 25만원 선으로 사실상 반토막 난 주가에 대한 불만도 여전하다. 주주들은 “배그 빼고 똥볼(어이없이 뜨는 볼) 찬다” “주총에서 심판해야 한다” “경영진이 수십억 받아 갈 자격이 있나” 등 비판을 쏟아내고 있다.

업계 관계자는 “어비스 오브 던전 서비스 종료, 서브노티카2 출시 지연 등 반복되는 해외 투자 실패에 대해 크래프톤 경영진이 책임을 져야 한다는 요구가 점증할 것”이라며 “안 그래도 주주환원 정책에 소극적이어서 주주들의 불만이 가득한데, 현 주가 상황에 대해서도 누구 하나 책임지는 사람도 없다”고 목소리를 높였다.