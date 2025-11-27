전 직원 ‘인공지능 탐구생활’ 교육 마무리

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 전 직원의 디지털 역량 강화를 위해 추진한 ‘인공지능 탐구생활’ 교육을 성공적으로 마무리했다.

27일 시에 따르면 의왕시 정보화교육장(고천동주민센터 5층)에서 3일(11월18일ㆍ24일ㆍ25일) 간 진행된 이번 교육은 신규 임용 공무원부터 간부급 직원까지 전 직원을 대상으로 운영됐으며, 대상자들의 수준 차이를 고려해 기초·심화 과정으로 나눠 총 6기로 진행됐다.

주요 내용은 ▷최신 인공지능 기술 ▷인공지능 기반 의사결정 능력 함양 ▷효율적인 프롬프트 작성법 ▷제미나이(Gemini), 노트북엘엠(NotebookLM) 활용법 등 인공지능 행정에 꼭 필요한 과정으로 구성됐다.

특히 실습은 다양한 인공지능 도구를 활용해 ▷보고서 초안 작성 ▷민원 응대 문구 개선 ▷정책 아이디어 도출 등 직원들의 실제 업무에 바로 적용 가능한 활용법을 중심으로 진행돼, 참석자들로부터 높은 만족도를 이끌어 냈다.

김성제 시장은 “인공지능은 더 이상 미래 기술이 아니라 행정 현장의 필수 도구”라며, “이번 교육을 계기로 공무원들이 더욱 스마트하게 일할 수 있는 역량이 갖춰지고, 시민에게 더 빠르고 더 정확한 행정 서비스를 제공해 나가기를 바란다”고 밝혔다.

한편, 의왕시는 인공지능 활용 교육을 지속적으로 운영할 예정으로, 대면 교육뿐 아니라 맞춤형 온라인 학습 기회 제공 등 노력을 병행해 전 직원의 인공지능 행정 역량 강화를 도모한다는 방침이다.