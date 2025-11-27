- ㈜트렌토 시스템즈와 협약, 산학연 공동연구로 상용화 가속 - 초저지연·고대역폭 첨단 유무선 통합 통신망 핵심 기술 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 26일 ‘AI 기반 네트워크 슬라이싱 자원 할당 기술’을 주식회사 트렌토 시스템즈에 이전했다고 밝혔다.

최근 원격제어 자율주행, 클라우드 로봇 등 저지연 서비스가 필요한 과학기술·산업 분야에서 차세대 유무선 통합 사설망 구축이 증가하고 있다. 이에 따라 초저지연·고대역폭의 유무선 통합 네트워크를 효율적으로 제어하고 활용할 수 있는 차세대 통합 통신망 기술 개발이 요구되는 상황이다.

이번에 이전된 기술은 실시간으로 유무선 네트워크의 트래픽을 동적으로 분석하고, AI 기반 자동화·지능화 방식으로 네트워크 슬라이싱을 수행할 수 있는 핵심 기술이다. 소프트웨어와 제품 개발에도 활용될 수 있다.

조부승 KISTI 과학기술연구망센터장은 “이번 기술이전은 단순한 기술 전수로 끝나는 것이 아니라, 향후 KISTI가 10개 이상의 산학연 공동연구 파트너와 수행할 차세대 유무선 통신망 기술 개발 사업을 위해 매우 중요하다”며 “국내외 과학기술계 및 산업계 수요를 바탕으로 필수 기술과 제품을 상용화하고 국산화할 수 있을 것”이라고 기대했다.

김영재 트렌토 시스템즈 대표는 “KISTI의 AI 기반 첨단 통신망 기술을 자사의 SDN 기반 유무선 통신 기술과 연계하면 차세대 사설망 솔루션 기술 개발을 앞당길 수 있다”며 “앞으로 KISTI와 함께 추진할 공동연구 사업의 성공적 수행에 크게 도움이 될 것”이라고 말했다.