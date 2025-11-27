분상제 적용으로 경쟁력 갖춘 분양가 눈길… 전용 84㎡ 분양가 5억원대

체계적 인프라 조성되는 검단신도시 內 위치한 1,534세대 규모 대단지

분양가 민감도가 커지면서 분양가 경쟁력을 갖춘 분양단지에 수요자들의 이목이 집중되고 있다. 서울 아파트의 분양가가 국민평형인 전용 84㎡ 기준 16억원에 육박하며 수요자들의 부담이 가중되고 있기 때문이다. 이에 서울 접근성이 좋은 인천, 경기도 등 서울 접근성이 좋은 서울 옆세권에 위치한 신규단지에 수요자들의 이목이 집중되고 있다.

주택도시보증공사(HUG)가 이달 발표한 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 2025년 10월 기준 전국의 민간아파트 전용 ㎡당 평균 분양가격은 605만 2000원으로 집계됐다. 전용 3.3㎡로 환산하면 2,000만 6,000원으로 집계됐다. 관련 조사이래 처음으로 2,000만원을 넘어선 것이다. 10년이 채 안된 약 8년 사이 분양가가 2배 이상 오른 것이다.

특히 서울의 분양가 상승폭이 눈에 띈다. 지난달 기준 서울의 민간아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 4천 730만원으로 조사됐다. 이를 국민평형인 전용 84㎡로 환산하면 15억 9,615만원에 달한다. 이에 수요자들의 발걸음이 상대적으로 분양가 경쟁력을 갖춘 인천, 경기 등으로 이동하고 있다.

최근 수요자들 사이 가장 주목받고 있는 지역은 검단신도시다. 올해 6월 개통한 아라역을 필두로 서울 접근성이 크게 개선되 서울역까지 30분대에 접근이 가능하다. 이를 통해 검단신도시는 ‘교통섬’이라는 약점을 해소했으며, GTX-D 광역급행철도 예타 통과가 진행되는 등 교통 호재가 가시화되며 향후 서울 접근성이 더욱 우수해질 전망이다.

이를 바탕으로 부동산 시장도 반등하고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료에 따르면 검단파라곤보타닉파크(2022년 5월 입주)의 전용 84㎡는 이달 6억 1,800만원에 매매됐다. 분양가 대비 약 2억원 가까이 상승한 금액이다.

상황이 이렇자, 검단신도시 내 분양가 경쟁력을 갖춘 ‘검단 센트레빌 에듀시티’에도 수요자들의 이목이 집중되고 있다. 단지는 분양가 상한제가 적용된 단지로, 전용 84㎡ 기준 5억원대부터 시작하는 분양가 경쟁력을 갖췄다.

여기에 2028년까지 입주 물량이 감소하면서 공급 충격이 완화되는 것도 단지의 경쟁력을 높이고 있다. 부동산 114에 2026년~2028년까지 검단 신도시에 입주 예정 물량은 약 1만 2000세대로 3년치 입주 물량이 과거 입주가 한창 진행되던 2022년 1만 9,210세대 1년치 에도 못 미치는 수준이다.

여기에 검단신도시 법조타운 조성이 2026년 12월 준공을 목표로 추진중이며, 2027년 3월까지 인천지방법원 북부지원과 인천지방검찰청 북부지청 개청이 예정되어 있어, 검단신도시의 자족기능 강화가 기대되고 있다.

주거, 일자리, 여가 시설을 한데 모아 일과 삶의 균형을 맞춘 생활복합단지인 검단신도시 워라밸 빌리지 조성사업도 본격 추진될 예정이다.

한편, 인천 서구 당하동 일원에 들어서는 ‘검단 센트레빌 에듀시티’는 지하 2층 ~ 지상 25층, 전용 74~120㎡, 총 1,534세대 규모의 대단지로 조성된다.

‘검단 센트레빌 에듀시티’는 △74㎡A·B △84㎡A·B △101㎡A·B·C △120㎡P 등 8개 타입으로 구성돼 수요자들의 선택의 폭을 넓혔다. 단지는 판상형 4Bay와 3면 개방형 구조, 와이드 주방·거실, 확장형 마스터룸, 가변형 알파룸 등 수요자의 라이프스타일에 맞춘 특화 설계를 대거 적용했다. 드레스룸, 팬트리 등 수납 특화 공간도 넉넉하게 제공된다.

규모감 있는 커뮤니티 시설도 단지의 가치를 더하고 있다. ‘키즈&맘스 카페’, ‘북가든’, ‘아너스 클럽’, ‘릴렉스룸’ 등 세대별 특화 커뮤니티와 함께 실내체육관, 피트니스, 사우나, 골프라운지 등이 조성된다. 중앙에는 약 365m 길이의 광장 ‘그랜드365’를 중심으로 수변·테마정원 등 20여 개 조경 공간이 계획됐으며, 단지와 주변 공원을 잇는 약 5km 산책로도 마련될 예정이다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 이마트, 롯데마트, 원당문화체육센터 등 편의시설을 가깝게 이용할 수 있으며, 아라노을공원 등 녹지공간도 풍부해 쾌적한 주거환경을 갖췄다.

분양 관계자는 “최근 10.15부동산 대책 등 부동산 시장이 실수요자 위주로 재편되면서 분양가 경쟁력을 갖춘 검단신도시에 수요자들의 이목이 집중되고 있는 상황이다”며 “검단 센트레빌 에듀시티는 국민평형 기준 전용 5억원대부터 시작하는 합리적 분양가는 물론 브랜드 대단지에 걸맞은 상품성까지 갖춘 단지인 만큼 빠른 시일 내 완판이 기대되고 있다”라고 말했다.

‘검단 센트레빌 에듀시티’의 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 마련돼 있다.