“경희대 연구팀과 의학적·운동학적 효과 정밀 분석... 150인치 대형 스크린으로 몰입감 극대화”

디지털 헬스케어 전문기업 키움테크(대표 이병재)는 경희대학교와 함께 자사의 시니어 두뇌·운동 콘텐츠 플랫폼 ‘엑서브레인(EXERBRAIN)’의 효과성 검증을 위한 본격적인 실증 사업을 시행한다고 밝혔다.

이번 실증 사업은 실제 요양 현장에서 엑서브레인을 활용했을 때 어르신들의 인지 기능과 신체 기능에 미치는 긍정적인 영향을 과학적으로 입증하기 위해 기획됐다. 실증 장소는 경기도 동두천시에 위치한 ‘효심재활요양원’과 ‘실버세상요양타운’ 두 곳이다.

키움테크는 해당 시설에 엑서브레인을 설치하고, 시설 이용 어르신들을 대상으로 일정 기간 동안 꾸준히 콘텐츠를 이용하게 한 뒤 변화를 관찰한다. 경희대학교 연구팀은 이 과정에서 수집된 데이터를 바탕으로 엑서브레인의 ▲인지 능력 개선 효과 ▲신체 기능 향상 및 노쇠 예방 ▲우울감 감소 등 정서적 효과뿐만 아니라, ▲사회적 교류 증진 ▲디지털 리터러시(디지털 적응력) 향상 효과까지 종합적으로 분석할 예정이다.

동두천의 대표적인 요양 시설인 효심재활요양원과 실버세상요양타운은 이번 도입을 통해 어르신들에게 최신 디지털 헬스케어 기술을 활용한 차별화된 재활 프로그램을 제공하게 됐다.

엑서브레인은 복지 및 요양 시설에서 여러 명이 함께 사용하는 방식으로 구성되어 있어, 단체 프로그램 중심의 돌봄 환경에 적합한 콘텐츠 구성과 활용 구조를 갖춘 것이 특징이다. 특히 모션 센서와 터치 센서를 하나로 통합한 일체형 디자인을 적용해, 이용자는 화면 터치뿐 아니라 팔과 다리의 움직임, 공을 던지는 동작 등 전신을 활용한 몰입감 높은 체험이 가능하다.

키움테크 이병재 대표는 “이번 경희대학교와의 산학협력 연구는 엑서브레인의 의학적, 운동학적 효과를 실제 현장 데이터를 통해 입증한다는 데 큰 의미가 있다”며, “동두천 효심재활요양원과 실버세상요양타운에서의 실증 결과를 토대로, 향후 국내외 돌봄 현장에 더욱 신뢰할 수 있는 디지털 헬스케어 솔루션을 보급하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 키움테크는 이번 효과성 검증 결과를 바탕으로 서울디지털동행플라자를 비롯한 지자체 스마트 경로당, 국공립 노인요양원 및 복지관 등으로 엑서브레인 공급을 더욱 확대할 계획이다. 키움테크(KIUMTECH)는 디지털 헬스케어 및 웰니스테크 기반 기술로 돌봄 환경을 혁신하는 기업으로서 AI·IoT 융합 기술을 활용한 인지·신체 활동 콘텐츠 플랫폼 ‘엑서브레인(EXERBRAIN)’과 스마트 케어 플랫폼 ‘하트키움(HeartKium)’ 등을 통해 전 세대가 건강하고 의미 있는 삶을 영위할 수 있는 스마트 웰니스 생태계를 구축하고 있다.