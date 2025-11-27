-특화설계 집약으로 공간 효율성 극대화… 수요자 선호도 높은 4Bay 설계 적용

-효율적인 동선설계로 넓은 공간 활용 가능해… 전용74㎡도 전용84㎡와 같은 공간감

진화된 평면설계가 적용된 단지가 수요자들의 관심을 받고 있다. 수요자들의 니즈가 갈수록 다양화되고 있는 상황에서, 특화설계를 적용해 같은 면적도 더욱 넓고 효율적으로 활용할 수 있고 수납공간도 풍부하게 제공된 점이 인기를 얻고 있는 것으로 풀이된다.

대표적인 단지가 각종 특화설계를 집약해 선보인 ‘식사 푸르지오 파크센트’다 단지는 전용 74㎡ 타입에도 채광, 맞통풍 이점을 살린 4Bay 설계를 적용해 수요자들의 이목을 집중시켰다. 특히 공간 효율성을 극대화했고, 각종 특화설계를 집약해 드레스룸, 팬트리, 현관창고 등 다양한 수납공간도 대거 확보했다.

최근 부동산 시장이 실수요자 중심으로 재편되면서, 수요자들의 실용성이 극대화된 편리한 평면에 대한 관심이 높아지면서, 이를 적용한 단지들이 수요자들의 높은 관심을 받고 있는 것으로 풀이된다.

일례로, 한국부동산원 청약홈에 따르면 이달 경기도 김포시에 분양한 풍무역 푸르지오 더 마크의 558세대 일반공급 모집에는 1순위 청약자 9,721명이 몰리며 1순위 평균 17.42대 1의 청약 경쟁률을 기록했다. 단지는 전용 74㎡ 타입에도 4Bay 설계를 적용해 수요자들의 공간 활용성을 높인 점이 인기를 끌었다.

한 부동산 전문가는 “10.15규제대책 이후 부동산 시장이 실수요자 위주로 재편되면서, 우수한 상품성을 보유해 실거주 여건을 확보한 단지들이 인기를 끌고 있는 상황이다” 며 “이에 건설사들이 새롭게 내놓고 있는 특화 평면설계가 적용된 단지들이 넓은 공간 활용도를 바탕으로 수요자들에게 많은 관심을 받고 있는 상황이다”라고 전했다.

한편, 대우건설이 경기도 고양시 일산동구 식사동 1126번지 일원에 선보이는 ‘식사 푸르지오 파크센트’는 지하 2층~ 지상 36층, 4개동 전용 74~84㎡ 총 458세대 규모로 조성된다. 단지는 우수한 상품성 외에도 뛰어난 입지 가치가 주목을 받고 있다.

단지 인근 일산은행초, 풍동중∙고, 세원고 등이 위치해 있어 초∙중∙고교 모두 도보권 통학이 가능하다. 풍동학원가, 백마학원가 등 학원가도 가까워 우수한 교육 여건을 갖췄다.

다채로운 인프라도 단지의 가치를 높이는 요소다. 이마트, 홈플러스 등이 가까운 곳에 위치해 있고, 차량이용 시 현대백화점(킨텍스점), 롯데백화점(일산점)등 백화점 인프라 접근성도 우수하다. 이외에도 대학병원인 동국대학교 일산병원이 단지 바로 앞 위치해 있어 뛰어난 의료 인프라도 누릴 수 있다.

삶에 여유를 더하는 도심 속 그린라이프도 주목된다. 단지 도보권에 산책로를 보유한 달맞이공원과 은행마을공원 등이 있어 도심 속 그린라이프 실현이 가능하다.

쾌속 교통망도 눈에 띈다. 단지 바로 앞 버스정류장이 위치해 있어 백마역과 풍산역을 편리하게 이동 가능하다. 이를 통해 서울지하철 3호선, 경의중앙선, 서해선 GTX-A 등 현재 4개 노선이 지나는 대곡역 접근성이 우수하다. 향후 GTX-A노선이 강남 삼성역까지 개통되면 서울 접근성은 더욱 용이해질 전망이다. 이외에도 고양대로, 백마로, 수도권 제1순환고속도로, 제2 자유로 등을 통해 차량이용시 서울을 비롯 수도권 전역으로 빠르게 이동 가능하다.

다채로운 커뮤니티시설도 눈길을 끈다. 단지 내 피트니스 클럽, 골프 클럽, 그리너리 카페, 독서실, 어린이집, 시니어클럽 등 차별화된 커뮤니티 공간을 확보해 입주민들의 일상의 쾌적성을 더할 예정이다.

‘식사 푸르지오 파크센트’의 견본주택은 경기 고양시 덕양구 원흥동 일원에 위치해 있다.입주 예정일은 2028년 6월 예정이다.