삼숭자이아파트-고읍지구-옥정신도시-‘세종-포천고속도로’-신사역-논현역-강남고속버스터미널

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시(시장 강수현)는 지역 교통 숙원사업이었던 서울 강남권 광역버스 노선 신설이 확정됐다고 27일 전했다.

민선8기 출범 이후 2023년 1304번, 2025년 1306번에 이어 세번째 국토교통부 대도시권광역교통위원회의 준공영제 신규 노선이다.

그동안 양주시는 강남권 직행 노선이 없어 시민들이 큰 불편을 겪어 왔다.

이에 강수현 시장은 2024년 11월과 2025년 9월 대광위원장과의 간담회를 통해 강남권 광역노선 신설 필요성을 강조하며 지속적인 기관 협의를 이어왔다.

신규 노선은 삼숭자이아파트에서 출발해 고읍지구와 옥정신도시를 경유한 뒤 세종-포천고속도로를 통해 신사역, 논현역을 지나 강남고속버스터미널까지 운행할 계획이다.

차량 8대가 투입돼 하루 28회 운행하며, 노선 입찰 등 행정절차를 거쳐 2026년 하반기 운행을 시작할 예정이다.

노선이 개통되면 강남권 접근성이 크게 향상될 뿐 아니라 이용객이 많은 기존 G1300번, G1306번의 혼잡 완화에도 도움이 될 것으로 시는 기대하고 있다.

김지현 교통과장은 “지역의 광역노선 수요를 바탕으로 강남권 노선을 신청한 결과 최종 선정됐다”며 “향후에도 도시개발 진행 상황을 고려하여 다양한 광역노선 확보에 최선을 다하겠다”고 했다.