[헤럴드경제=민성기 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 영화계까지 영향력을 행사하면서 1990년대 말 세계적 흥행을 기록했던 할리우드 액션 코미디 ‘러시아워’(Rush Hour)가 약 20년 만에 속편을 내놓게 됐다.

25일(현지시간) 영국 일간 가디언, 미 CNBC 방송 등에 따르면 영화 제작사 파라마운트 스카이댄스는 최근 ‘러시아워 4’ 제작 및 배급과 관련해 계약을 완료했다고 미 연예 매체 버라이어티 등이 보도했다.

이번 계약은 트럼프 대통령이 직접 자신의 친구이자 후원자인 래리 엘리슨에게 요청한 것으로 전해졌다.

소프트웨어 기업 오라클의 창업자인 엘리슨은 현재 파라마운트 스카이댄스 최고경영자인 데이비드 엘리슨의 아버지다.

이에 따라 러시아워는 3편이 나온 지 18년 만에 4편을 추진하게 됐으며, 1편부터 주연을 맡은 액션 스타 청룽(成龍·성룡)과 크리스 터커가 그대로 출연할 것으로 알려졌다.

러시아워는 1998년 개봉한 흥행작으로, 성룡과 터커가 앙숙 사이인 형사로 좌충우돌하면서 사건을 해결하는 과정을 코믹하게 담아낸 액션 영화다.

러시아워는 1편 대성공에 힘입어 2편, 3편을 내놓고 전 세계에서 총 8억5천만 달러(1조2천억원)의 티켓 매출을 거뒀으나 2017년 감독인 브렛 래트너가 여러 여배우를 성추행했다는 의혹이 연달아 불거지면서 명맥이 끊겼다.

4편에서는 래트너가 다시 감독을 맡을 것으로 알려졌다.

래트너는 그간 영화계에서 불명예 퇴진했다가 2024년 트럼프 대통령과 부인 멜라니아에 대한 다큐멘터리 연출을 맡은 것을 계기로 할리우드로 복귀하게 됐다.

이 다큐멘터리는 트럼프 대통령과 가까운 사이이자 억만장자인 제프 베이조스의 아마존 산하 스트리밍 플랫폼인 ‘프라임 비디오’가 제작 중이다.

러시아워 4편에서도 왕년의 흥행 주역인 성룡과 터커가 나란히 출연할 것으로 알려졌으나, 성룡은 올해 71세로 고령에 접어든 데다 터커는 2007년 이후로는 이렇다 할 출연작이 없다고 CNBC는 짚었다.

이런 움직임은 트럼프 대통령이 자신에게 불리한 보도를 했다며 CBS 방송을 상대로 민사 소송을 걸어 거액의 합의금을 끌어낸 와중에 나온 것이기도 하다.

CBS 방송의 모회사가 이번 러시아워 속편을 제작하는 파라마운트다.

트럼프 대통령이 이처럼 문화계에까지 입김을 행사하는 것을 놓고 비판의 목소리가 커진다고 가디언은 전했다.

가디언은 “세상이 정말로 러시아워 4편을 원할까?”라는 반응이 나온다면서 “트럼프 2기는 할리우드에 구시대적 남성성을 되살리려 한다”고 꼬집었다.