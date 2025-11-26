[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 여전히 미국 빌보드 차트를 장악하고 있다. 오리지널사운드트랙(OST) 5곡이 미국 빌보드 싱글차트 ‘핫 100’에 동시 진입했다. 최고 순위는 2위 ‘골든’이었다.

25일(현지시간) 공개된 ‘핫100’ 최신 차트에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 ‘골든’(Golden)을 필두로 ‘소다 팝’(Soda Pop)과 ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 각각 21위와 24위에 올랐다.

또 ‘하우 잇츠 던’(How It‘s Done)과 ’왓 잇 사운즈 라이크‘(What It Sounds Like)는 각각 36위와 42위를 기록했다.

하이브 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)는 이 차트에서 31위에 올랐다.

빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서도 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 앨범이 5위를 차지하며 식지 않는 인기를 이어갔다.

캣츠아이의 미니앨범 ‘뷰티풀 카오스’(Beautiful Chaos)가 31위에 올랐고, 첫 미니앨범 ‘SIS’(Soft Is Strong·소프트 이즈 스트롱)는 110위로 앨범차트에 재진입하는 저력을 보여줬다.

스트레이 키즈의 ‘카르마’(KARMA)는 45위, 그룹 투모로우바이투게더 연준의 솔로 앨범 ‘노 레이블스 : 파트 01’(NO LABELS : PART 01)은 163위였다.