청년 맞춤형 주거시설과 스터디 인프라의 결합이 새로운 주거 트렌드로 자리잡고 있다. 취업 준비·자격증 학습·자기계발 등 청년층의 학습 수요가 꾸준히 증가하면서, 청년주택·도시형생활주택·코리빙 하우스 내에 작심스터디카페가 빠르게 입점하는 흐름이 확산되고 있다.

작심 건대입구역점과 노량진3호점은 청년안심주택 단지 내에 운영되며, 입주민의 이동 동선 안에서 학습 공간을 제공해 ‘주거+학습’ 시너지를 높였다. 청년안심주택은 역세권 중심으로 공급되는 공공지원형 주거 모델로, 생활 인프라 접근성이 경쟁력으로 작용한다. 이러한 구조에 스터디카페가 결합되면서 입주 만족도 향상 효과가 부각되고 있다.

혜화점은 1~2인 가구가 밀집한 ‘도시형생활주택’ 지역에 위치해 있으며, 상대적으로 협소한 주거 면적을 보완하는 외부 학습 공간 역할을 하고 있다. 개인 공간은 작지만 자기계발 수요가 높은 청년층의 생활 패턴을 고려하면, 스터디카페의 존재는 주거 편의성 향상으로 연결된다. 신촌숲길점 역시 개인룸과 공용 라운지를 결합한 코리빙 하우스 형태의 주거지 내에 있어, 커뮤니티 활동과 학습·업무 공간 수요를 함께 충족시키는 사례로 꼽힌다.

특히 작심 양재사거리점은 청년안심주택 건물 내에 조성되는 초대형 지점으로, 학습 공간 외에도 다양한 편의 기능을 제공하는 ‘복합형 스터디 라운지’로 기획됐다. 해당 지점은 약 350평 규모로 구성되며, 수면실·운동시설·샤워실·OTT존 등 청년층의 생활 패턴을 반영한 편의시설을 포함해 주거 환경을 보완하는 역할을 하도록 설계됐다.

작심스터디카페가 청년주택과 결합했을 때 시너지가 큰 이유는 성인 고객 비중이 높기 때문이다. 직영 데이터를 기준으로 성인 비율은 약 80%에 달하며, 월정액·장기권 중심의 이용 패턴이 형성돼 청년 밀집 지역과의 궁합이 높다. 이는 주거시설 만족도 향상뿐 아니라, 주거지 사업자의 입장에서도 자산 가치 제고로 이어지는 요소로 평가된다.

또한 청년주택·도시형생활주택·코리빙하우스는 최근 입주 경쟁력을 높이기 위해 생활 편의시설 확충을 강화하는 추세다. 이 과정에서 스터디카페는 단순 편의시설을 넘어 입주 선택 기준에 직접 영향을 미치는 핵심 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

작심스터디카페 관계자는 “청년 맞춤형 주거시설은 자기계발 수요가 높은 고객층이 밀집된 곳이기 때문에 학습 공간과의 결합 효과가 크다”며 “양재사거리점을 비롯해 청년 주거지와 연계한 확장 모델을 지속적으로 확대할 예정”이라고 밝혔다.

작심스터디카페의 청년주택·코리빙 입점 사례가 확산되면서, 주거와 학습·여가가 결합된 새로운 형태의 생활 플랫폼은 앞으로 더욱 확대될 전망이다.