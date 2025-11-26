헤럴드미디어그룹과 한국생명과학기술연구원이 공동 주최하는 ‘2025 한국농업 미래혁신포럼’이 오는 28일 킨텍스 제1전시관에서 열립니다.

‘스마트 식량산업, 쌀의 미래를 말하다’를 주제로 진행되는 이번 포럼에서는 AI를 기반으로 한 스마트 농업 시대에 걸맞은 혁신적 대안을 모색함으로써 우리 농업의 지속 가능한 미래를 밝히는 실질적인 해법을 논의하고자 합니다.

민승규 전 농림축산식품부 차관의 ‘한국 쌀의 어제와 오늘, 내일’ 주제 발표로 시작해, 성제훈 경기도농업기술원장의 ‘한국 쌀의 미래 경쟁력’, 그리고 이기원 서울대학교 교수의 ‘소비자의 눈으로 본 한국 쌀’ 강연이 이어지며 쌀 산업의 과거·현재·미래를 입체적으로 조명할 예정입니다.

4회를 맞는 ‘2025 한국농업 미래혁신포럼’에 독자 여러분의 많은 성원과 관심 부탁드립니다.

▶일시 : 2025년 11월 28일(금) 13:00 ~ 15:20

▶장소 : 킨텍스 제1전시관 3층

▶주제 : 스마트 식량산업, 쌀의 미래를 말하다

▶주최 : 헤럴드미디어그룹, (사)한국생명과학기술연구원

▶후원 : 농림축산식품부, 농협중앙회