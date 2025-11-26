초혁신 15대 선도프로젝트 3차 계획 2030년 SMR 글로벌 시장 본격 진출 해상풍력·전력망 ‘에너지 전환’ 가속

정부가 차세대 태양광, 한국형 차세대 전력망, 소형모듈원자로(SMR), 해상풍력 등 6대 기후·에너지 핵심 기술을 중심으로 ‘초혁신경제’ 전환에 속도를 낸다. 이를 통해 잠재성장률을 3% 수준으로 끌어올리겠다는 목표다.

26일 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의 겸 성장전략 태스크포스(TF)에서 정부는 이 같은 내용을 담은 ‘초혁신 15대 선도프로젝트’ 세 번째 추진계획을 발표했다.

정부는 먼저 초고효율 태양광 탠덤셀 모듈을 2028년 세계 최초로 상용화한다는 목표를 세웠다. 기존 태양전지 효율이 기술적 한계에 도달하고 중국 독점 구조가 굳어진 가운데 우리나라 탠덤셀 기술을 통해 효율을 높이고 건물 외벽·지붕 건물 자체를 활용해 전기를 생산할 수 있도록 한다는 구상이다.

탠덤셀은 두 개의 층을 사용해 빛을 흡수하고 효율을 높인 태양전지다. 재생에너지 확대를 뒷받침할 한국형 차세대 전력망도 구축한다. 차세대 전력망이란 재생에너지, 에너지저장장치(ESS) 등 다양한 분산 자원을 인공지능(AI) 기술로 제어해 전력 생산·저장·소비를 최적화하는 지능형 전력망이다.

차세대 전력망 구축단은 기후부 2차관 주재 기업, 대학 등이 참여하는 민관 합동 협의체로 구성된다. 전남을 선도기지로 삼아 전국으로 확산할 계획이다.

원전 분야에서는 i-SMR(경수형)과 차세대 SMR(비경수형)을 병행 개발해 국산 SMR을 다변화하고, 2030년 글로벌 시장에 본격적으로 진출하겠다는 청사진을 제시했다.

경수형의 경우 내년 i-SMR 표준설계 인가를 신청해 2028년까지 획득하고, 2029년 SMR 제작 지원 센터를 구축한다. 비경수형은 2027년 개발 신규 프로젝트에 착수할 계획이다.

밸류체인을 구성하는 기업들과 주관부처, 관련기관, 전문가 등으로 구성된 추진단은 연구개발을 지원하고 법·제도를 정비한다.

창원·부산·경주에 SMR 기자재 제작장비 공용활용센터를 구축하고, 원전산업성장펀드를 조성해 SMR 시장 진출을 희망하는 기업을 지원할 방침이다.

초대형 풍력 터빈, 부유식 해상풍력 등 차세대 풍력 기술개발·실증으로 해상풍력 보급 속도도 높인다.

내년 20㎽+급 터빈·핵심부품 개발에 착수해, 2027년 터빈을 설계하고 2028년 부유식 수직축 시스템 초기 설계를 완료한다. 2029년에는 부유식 요소 부품 상용화 개발·실증을 한 뒤 2030년 20㎽+급 터빈을 제작·실증하는 단계적 구상이다.

멀리 전기를 대용량 보낼 수 있는 초고압 직류송전(HVDC) 기술은 핵심 기자재 기술을 개발하고, 2030년 실증 선로 건설을 추진한다.

중장기적으로 서해안 에너지 고속도로를 구축하겠다는 목표 아래 내년 설계기술을 확보, 2027년 시제품 검증, 2028∼2029년 제작·설치해 2030년 실증하는 것이다. 배문숙 기자