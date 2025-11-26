현지 적신월사와 합작사 설립 계약 인도네시아 이어 두번째 합작수출

SK플라즈마(대표 김승주)가 인도네시아에 이어 튀르키예에서도 혈액제제를 생산한다.

25일 이 회사에 따르면, 튀르키예 적신월사(Kizilay)와 국가필수의약품 자급화를 위한 혈장분획제제 플랜트 건설 및 합작회사 ’프로투르크(Proturk)’ 설립계약을 했다. 계약에 따라 SK플라즈마는 기술료와 함께 프로투르크의 지분 15%를 확보하게 된다. 적신월사 산하 투자회사 키즐라이야트림(Kizilay Yatrim)과 정부기관이 85%를 보유하기로 했다.

프로투르크는 앙카라에 연간 60만ℓ 규모의 혈장을 처리할 수 있는 혈장분획제제 생산시설을 건설하게 된다. 혈액 내 단백질을 보충하는 알부민(ABM), 면역결핍 환자 치료에 쓰이는 면역글로불린(IVIG), 혈우병A 등 혈액응고장애 치료에 필요한 혈액응고인자 8인자제제(FVIII)를 생산할 계획이다. 설비 구축 전까지는 튀르키예에서 공급된 혈장을 원료로 SK플라즈마 안동공장에서 알부민, 면역글로불린 등 완제품을 수탁생산(CMO)해 현지에 공급한다. 완공 후엔 현지법인에서 의약품을 신속하게 생산할 수 있도록 기술교육을 해주기로 했다.

이번 계약은 인도네시아에 이은 두번째 글로벌 혈장분획제제 플랜트 수출 건이다. SK플라즈마는 혈액을 원료로 하는 혈장분획제제 특성을 감안해 ‘현지 인프라 구축’과 ‘현지 혈장 활용 CMO 공급’의 두 방향으로 글로벌 사업을 하고 있다.

SK플라즈마 김승주 대표는 “현지 인프라 구축은 혈액제제주권 확보가 필요한 국가의 자급력을 높여주면서도 안정적 수요를 확보하는 사업모델”이라며 “필수의약품 자생력 확보가 필요한 국가를 대상으로 사업기회를 모색할 것”이라 했다. 조문술 기자