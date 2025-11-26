지역상생·상생기금·지역환원 노력 인정

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데GRS는 지난 25일 중소벤처기업부가 주최하고 동반성장위원회(이하 동반위)와 대·중소기업·농어업협력재단이 주관하는 ‘2025 대·중소기업 동반성장 유공 포상’ 시상식에서 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 밝혔다.

‘대·중소기업 동반성장 유공 포상’은 대·중소기업 간 상생 협력 촉진하기 위해 개최됐다. 매년 ‘동반성장 주간’ 동반성장에 기여한 개인 또는 단체를 선정·포상한다.

롯데GRS는 지방자치단체 및 동반위와 협력해 지역상생 모델 구축, 상생기금 출연, 지역사회 환원 등을 통해 동반성장 문화 확산에 기여한 공을 인정받아 수상했다.

롯데GRS는 지역상권 홍보 및 지역 경제 활성화를 위해 동반위와의 상생 협약 체결을 통해 쥐포튀김, 깡돼후 돼지후라이드, 고추튀김 등의 로코노미 메뉴를 출시했다. 자사 앱 ‘롯데잇츠’의 주문 건수를 매칭한 기금으로 지자체 사회 소외계층에 전달하는 ‘희망ON 캠페인’으로 약 2억원 이상의 기부금도 전달했다.

롯데GRS 관계자는 “앞으로도 동반성장의 가치를 바탕으로 지역사회와 함께 성장하고 상생협력을 선도하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.