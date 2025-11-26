근력·심폐지구력·유연성·민첩성 등 6개 항목 평가 손목닥터9988 앱 통해 예약 가능

[헤럴드경제=손인규 기자] “항상 시간이 없다는 핑계로 운동을 소홀히 했는데 이렇게 체력 등급을 바로 확인하니 현실을 직시하게 되네요. 가벼운 걷기라도 당장 시작해야겠다는 생각이 들었습니다”(30대 강혜지 씨)

서울시민이 집·직장 가까운 곳 어디서나 건강검진처럼 ‘체력’을 정기적으로 측정하고 맞춤 운동처방까지 받을 수 있는 ‘생활권 체력인증 시대’가 열린다.

서울시는 측정부터 처방까지, 원스톱 체력관리 서비스를 제공하는 ‘서울체력9988 체력인증센터’를 오는 12월 3일 ▷서울시립대학교 ▷광진구 ▷도봉구를 시작으로 순차 개소한다고 밝혔다. 자치구별 차례로 늘려 내년 말까지 시내 총 50개소를 구축할 계획이다.

‘체력인증센터’는 지난 9월 시가 발표한 ‘건강도시 서울 종합계획, 더 건강한 서울 9988-3·3·3·3’ 프로젝트 핵심과제로 체력을 정기적으로 확인, 결과를 기반으로 개인별 맞춤 운동을 할 수 있도록 지원하는 서울형 체력관리 모델이다.

센터 개소에 맞춰 앱을 통한 간편 예약 시스템도 마련했다. 12월 1일 오후 1시부터 ‘손목닥터9988’ 앱에 접속, 메인 화면 ‘체력인증센터’ 메뉴에서 ‘서울체력9988 체력인증센터 예약하기’를 선택하고 희망하는 센터와 일정을 선택하면 예약이 완료된다.

체력인증센터 예약 시스템은 시민 편의를 위해 매월 1일과 16일 오후 1시에 열린다. 1일엔 2일~16일 일정, 16일엔 17일~다음 달 1일까지 방문 일정 예약이 가능하다.

‘서울체력9988’은 개인의 체력 수준을 객관적인 데이터로 측정하고 맞춤형 운동처방까지 바로 이어주는 통합 건강관리 서비스다. 문화체육관광부․국민체육진흥공단이 체력 증진을 위해 도입한 ‘국민체력100’을 적용해 연령대별 항목과 방법을 구분한 측정으로 정확한 평가가 가능하다.

만 19~64세 성인의 경우 혈압·신장·체성분 등 체격 측정을 기본으로 한 뒤 ▷근력 ▷근지구력 ▷심폐지구력 ▷유연성 ▷민첩성 ▷순발력 6개 항목을 평가하고 항목별 측정이 끝나면 체력 수준에 따라 1~6등급으로 최종 등급이 매겨진다.

측정 참여자는 평가 결과에 따라 ‘국민체력100 체력인증서’를 발급받을 수 있으며, 시는 측정 결과를 자치구별 다양한 건강증진 사업과 연계해 지속적인 관리를 지원할 예정이다.

체력 측정을 완료한 시민은 5000 포인트, 6개월 뒤 체력 등급 향상(1등급은 ‘등급 유지’) 시 추가 5000 포인트를 받아 연 최대 1만 포인트를 쌓을 수 있다. ‘손목닥터9988’ 앱에 적립된 포인트는 추후 서울페이 결제가 가능한 제휴업체에서 사용할 수 있다.

강진용 서울시 보건의료정책과장은 “서울체력9988을 통해 자신의 건강 상태를 정확히 알고 관리하는 ‘예방 중심 건강관리’가 확산할 것으로 기대된다”고 말했다.