신상품 3종, 온·오프라인 동시 발매

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 전개하는 뷰티 브랜드 ‘무신사 스탠다드 뷰티(MUSINSA STANDARD BEAUTY)’가 초저가 스킨케어 신상품을 선보이고, 가성비(가격 대비 품질) 뷰티 시장을 공략한다고 26일 밝혔다.

무신사 스탠다드 뷰티는 오는 28일 스킨케어 신상품 3종을 선보인다. 퍼퓸드 핸드크림 미스틱 우드(30㎖), 너리싱 립 에센스(10㎖), 퍼펙트 클리어 올인원 워시(330㎖) 등이다.

무신사 스탠다드 뷰티는 지난 9월 30일 초저가 스킨케어 라인을 처음 선보였다. 대표 상품 3종 세트는 론칭 3일 만에 초기 물량이 품절됐다. 누적 판매 수량은 16만개를 돌파했다. 올해 하반기(9월 1일~11월 24일) 기준 무신사 스탠다드 뷰티 거래액은 상반기(1월~6월) 대비 2.7배 이상 성장했다.

무신사 스탠다드 뷰티 관계자는 “이번 신상품은 겨울 시즌에 필요한 보습·세정 기능을 담아 보다 많은 고객이 무신사 스탠다드 뷰티의 가성비 라인을 경험할 수 있도록 기획했다”라며 “앞으로도 오프라인 전 매장에서 쉽게 접근할 수 있는 합리적인 뷰티 제품군을 확대할 것”이라고 말했다.