[헤럴드경제=장연주 기자] 청주에서 ‘43일째 실종’ 상태인 50대 여성의 신변 안전에 우려가 제기되고 있는 가운데, 경찰이 실종 당일 그가 야산과 저수지 일대에 접근한 정황을 포착하고 강력 범죄와의 연관성을 확인하고 있다. 경찰은 실종 당일 A씨의 동선을 파악하고, 실종과의 연관성이 의심스러운 전 연인의 당일 행적을 재구성해 대조할 계획이다.

26일 경찰에 따르면, 지난 달 14일 오후 6시10분께 청주의 한 회사에서 SUV를 몰고 퇴근한 뒤 실종된 50대 여성 A씨의 당일 저녁 휴대전화 위칫값은 옥산면의 한 야산 일대로 나타났다.

그의 SUV는 1시간여 뒤 진천군 초평면 초평저수지 방면으로 진입하는 모습이 인근 폐쇄회로(CC)TV를 통해 확인됐고, 그 후 옥산저수지 진입 도로에서 다시 발견됐다.

SUV는 50분에 걸쳐 옥산저수지 진입도로를 두차례 들어갔다 나왔다.

이후 SUV는 이튿날 새벽 청주 외하동의 한 도로에서 주행 중인 모습을 끝으로 행방이 드러나지 않고 있다.

경찰은 A씨가 평소 주변에 극단 선택을 암시한 적이 없는데다 일반적인 실종 사건과 달리 차량까지 장기간 발견되지 않고 있는 점에 주목, A씨가 강력 범죄에 연루됐을 가능성이 높다고 보고 이 사건을 수사중이다.

경찰은 특히 A씨의 휴대전화 위칫값이 실종 당일 저녁 초평저수지 일대에서 마지막으로 확인된 뒤 전원이 꺼진 점을 심상치 않게 보는 것으로 알려졌다.

경찰은 전 연인 B(50대)씨가 A씨의 실종과 연관됐을 수 있다고 보고 그의 주변을 집중 수사중이다.

B씨는 A씨 실종 당일 오후 6시께 자신이 운영하는 진천군의 한 사업장에서 퇴근한 뒤 이튿날 오전 5시가 넘어서야 귀가했다.

경찰은 당일 저녁 A씨의 SUV가 B씨 사업체 근처 도로를 여러차례 지난 점에 주목, 두 사람이 만났을 가능성도 있다고 보고 있다.

더욱이 경찰은 두사람이 교제하다가 결별한 뒤에도 이성 문제로 여러차례 다툰 점 등을 토대로 B씨가 A씨를 해코지했을 가능성도 배제하지 않고 있다.

경찰은 당일 B씨의 동선을 재구성하는 데 수사력을 모으고 있으며, 이후 그를 불러 정확한 동선을 확인한 뒤 A씨의 동선과 맞춰볼 예정인 것으로 알려졌다.